eBay Cyber edays: 3 smartphone fascia alta a meno di 300 euro

eBay continua a sorprenderci. Ogni mattina che apriamo la sua pagina dedicata alle offerte del giorno in occasione dei Cyber edays restiamo sempre a bocca aperta. Avere uno smartphone prestante, oggi come oggi, è fondamentale. Non solo perché ci permette di installare e far girare qualsiasi app o gioco, ma anche perché nel lungo periodo potremo risparmiare qualche soldo, così da utilizzarlo per diversi anni. Tuttavia smartphone con queste caratteristiche spesso costano davvero tanto e non sempre tutti possono permettersi una spesa così importante. Niente paura, i miracoli esistono e si chiamano Cyber edays. Infatti, proprio oggi su eBay potrete scegliere tra 3 smartphone di fascia alta pagandoli meno di 300 euro.

eBay Cyber edays: Xiaomi, Oppo e Samsung fascia alta quasi gratis

Chi mai uscirebbe di casa senza portare con sé il proprio smartphone? Ovviamente nessuno. Ciò vuol dire che il nostro dispositivo è ormai parte integrante nella nostra vita. Proprio per questo scegliere lo smartphone giusto non è un'opzione, ma uno dei fondamentali importantissimi per non trovarsi pentiti in futuro. Cosa c'è di meglio se non acquistarlo proprio in questi giorni di forti sconti in occasione dei Cyber edays di eBay?

Infatti, il colosso dello shopping online sta proponendo tantissimi smartphone ultra scontati a prezzi imperdibili. Oggi abbiamo deciso di segnalarvi 3 smartphone di fascia alta che, grazie a queste promozioni bomba, potete acquistarli a meno di 300 euro. Se questo vi sembra impossibile, allora dovete per forza scegliere quello che fa al caso vostro, cliccare sul link e acquistarlo immediatamente. Non ve ne pentirete e resterà il vostro smartphone preferito per molti anni.

Partiamo subito dall'incredibile Xiaomi MI 11 Lite 5G che con questo sconto è sicuramente il miglior best buy di sempre. Potenza garantita grazie ai suoi 6GB di RAM, che gli permettono di far girare qualsiasi app e gioco senza stancarsi, e ai suoi 128GB di archiviazione disponibili. Schermo con refresh rate da 90Hz e una fotocamera spettacolare che vi regalerà un grandangolo mozzafiato a ogni foto che farete. Questo incredibile smartphone è tuo a soli 299 euro, anziché 449,99 euro.

Continuiamo ora con un altro best seller che unisce la semplicità di utilizzo alla potenza di uno smartphone professionale. Stiamo parlando del Samsung Galaxy A22. Un prodottone davvero incredibile che eBay vi regala a soli 199,99 euro, anziché 349,99 euro. Stiamo parlando di un risparmio pari a 150 euro per uno smartphone che ha tutte le caratteristiche per restare il vostro compagno di vita a lungo. Leggero e votato all'imagin questo gioiellino è in grado di soddisfare anche l'utente più esigente.

Infine come non menzionare l'esagerato OPPO Find X3 Lite? Una bomba di potenza e affidabilità racchiuse in soli 7,9 mm di spessore. Incredibile vero? Massima fluidità sempre grazie allo schermo con refresh rate da 90Hz. Grazie alla modalità Gamer potrai giocare al tuo videogioco preferito senza essere disturbato e sempre ai massimi livelli di grafica. Insomma, tutto questo lo acquisti a soli 296,99 euro, anziché 499 euro. Stiamo parlando di uno sconto pari al 40% grazie ai Cyber edays di eBay.

Cosa aspetti? Corri e approfitta di questi 3 smartphone di fascia alta che puoi acquistare a meno di 300 euro. Fai in fretta perché le scorte sono limitatissime e il rischio di un immediato sold out è davvero alto.