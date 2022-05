eBay Coupon eDays: tantissimi smartphone in super offerta da acquistare

Prosegue l’iniziativa di eBay che sta sconvolgendo tutti i patiti di shopping online. Effettivamente, grazie a questa promozione, puoi trovare occasioni incredibili. Inserendo il Coupon eDays avrai diritto a uno sconto del 15% su un ordine, fino a un massimo di 100 euro.

Potrai utilizzare questo codice speciale “MENO15EDAYS” ben due volte, risparmiando così fino a un massimo di 200 euro in totale. Cosa aspetti? Ci sono tantissimi smartphone in super offerta che non vedono l’ora di essere acquistati proprio da te.

Pensa, puoi mettere nel carrello l’incredibile Samsung Galaxy A52s a soli 228,65 euro, invece di 469,90 euro (prezzo di listino). Si tratta di un’occasione davvero importante dato che stiamo parlando di un device di punta.

Non solo questa versione offre 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, ma monta anche un potente processore Octa-Core in grado di portare potenza e velocità a livelli mai visti prima per questa categoria. Inoltre, il 5G permette download, streaming e gioco online rapidi e senza interruzioni.

eBay: con il Coupon eDays extra sconto sui migliori smartphone

Ovviamente, nella lista dei migliori smartphone in extra sconto su eBay ai quali applicare il Coupon eDays, non poteva mancare il tanto amato Xiaomi 11 Lite 5G NE a soli 228,48 euro, invece di 399,90 euro (prezzo di listino). Anche in questo caso siamo di fronte a un device top di gamma.

La versione offerta è da ben 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il suo cuore pulsante è l’ottimo processore Qualcomm Snapdragon 778G che promette e mantiene tutte le prestazioni di cui hai bisogno. Ti innamorerai della sua velocità e della sua qualità incredibile.

Terminiamo con un’altra punta di diamante per gli amanti di Android puro. Acquista il nuovo Google Pixel 6 5G a soli 518,41 euro, invece di 649 euro (prezzo di listino). Avrai a tua completa disposizione 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Scopri il primo Chip Made by Google, il Google Tensor, appositamente creato per Pixel che ti permette un utilizzo ottimale ed efficiente. Le prestazioni sono l’80% più scattanti rispetto ai modelli precedenti. Tutto sarà più veloce e reattivo.

Ovviamente, dovrai inserire il Codice Coupon eDays: “MENO15EDAYS” per poter attivare questi prezzi super convenienti. È un’occasione offerta solo da eBay che ti permette di risparmiare sull’acquisto di tantissimi smartphone delle migliori marche.

Inoltre, scegliendo PayPal, potrai pagare i tuoi acquisti su eBay in 3 comode rate senza interessi e senza la necessità di fornire alcuna garanzia, come ad esempio la busta paga, richiesta invece da molte società di finanziamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.