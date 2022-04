eBay a tutto coupon: 15% di sconto su tantissimi prodotti Xiaomi

eBay ha estratto la sua arma vincente per proporre i migliori prodotti a marchio Xiaomi scontati del 15% oltre al loro prezzo già ribassato. Un ulteriore sconto quindi per risparmiare fino a 50 euro sul tuo acquisto di una selezione vincente di articoli davvero formidabili.

L'importante è inserire il codice coupon “ITMIFEST22” prima di confermare l'ordine nel carrello. In questo modo eBay vince a mani basse regalandoti uno sconto pazzesco. Come questo fantastico e, soprattutto, potente Xiaomi Mi 11T 5G 8GB+128GB tuo a soli 339,15 euro, invece di 399 euro. Un'occasione unica e davvero speciale per questo smartphone Android davvero sorprendente.

Grazie alla sua fotocamera da 108MP scatterai foto spettacolari. Inoltre, attraverso la tecnologia Cinemagic i tuoi scatti o le tue riprese video saranno delle vere opere d'arte, come fossero scene di un film. Infine, con il suo Chipset MediaTek 5G porterai questo modello a livelli di potenza mai vista, per giunta interminabili visto la sua batteria da 5000 mAh.

eBay sconta tantissimi prodotti Xiaomi: sfrutta il codice coupon

Grazie a eBay e al suo nuovo codice coupon “ITMIFEST22” avrai accesso a un vero e proprio paradiso di prodotti Xiaomi scontati di un ulteriore 15%. Attenzione però, perché questa promozione dovrai attivarla tu, inserendo il codice nell'apposito spazio dedicato prima del check out.

Applicalo al fantastico Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB+128GB e acquistalo a soli 254,15 euro, invece di 299 euro. Si tratta del miglior prezzo di sempre per questo best buy davvero incredibile. Potenza allo stato puro viene sprigionata dal suo processore interno, il Qualcomm Snapdragon 778G.

Grazie al suo display AMOLED FHD+ da 6,5″ ogni immagine e video saranno bellissimi e ricchi di dettagli speciali. Dimenticati il tuo vecchio smartphone. Con questo modello avrai tanta tecnologia in una scocca sottile e leggerissima. Potrai portarlo sempre con te dimenticandoti quasi di averlo se non fosse per la precisione con cui riproduce le notifiche.