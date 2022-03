eBay: come contattare il servizio clienti

eBay è uno dei maggiori portali dedicati allo shopping online. Non solo puoi trovare tantissimi prodotti scontati a prezzi molto interessanti, ma potrai anche venderli grazie a un'apposita sezione dedicata non solo alle aziende con partita Iva, ma anche ai privati.

Il suo sistema ad asta è davvero speciale perché permette di acquistare un particolare articolo a prezzi davvero vantaggiosi. Puoi trovare di tutto e di più, ma puoi anche vendere qualsiasi prodotto che magari non usi e sta solo prendendo polvere. Tuttavia, a volte possono nascere necessità, problemi o dubbi sia dopo aver acquistato qualcosa che quando si vuole vendere.

Ecco perché potranno esserti utili le istruzioni che troverai in questo articolo dove ti spiegheremo come contattare il servizio clienti eBay tramite telefono. Dovrai solo effettuare alcuni passaggi online e sfruttare il numero dedicato, poi il gioco è fatto e potrai chiedere all'operatore ciò che ti necessita.

Come contattare eBay telefonicamente

Pochi lo sanno, ma eBay ha un numero di telefono dedicato all'assistenza dei clienti. Chiamandolo, un operatore saprà darti tutte le informazioni e le istruzioni necessarie per risolvere la tua richiesta e/o il tuo problema.

In questo caso però, prima di digitare il numero dedicato dovrai seguire alcuni passaggi collegandoti al sito ufficiale di eBay. Una volta connesso accedi con il tuo account inserendo nome utente e password. Potrai collegarti anche automaticamente con il tuo account Google o Facebook. Una volta effettuato l'accesso, in alto a sinistra dovrai selezionare la voce “Aiuto e contatti“.

Questa sezione permette a eBay di capire qual è il tuo problema effettivo che vuoi risolvere. Potresti anche provare a utilizzare questa prima sezione fai da te, altrimenti scorrendo la pagina verso il basso incontrerai un link con scritto “Contattaci“. Selezionandolo si apre una pagina dove dovrai selezionare il motivo per il quale vuoi chiamare il servizio clienti. Al termine ti verrà fornito un codice con validità 15 minuti.

Da quel momento in poi potrai chiamare il numero verde 800175052. Segui le istruzioni guida e inserisci il codice precedente non appena ti sarà richiesto dalla voce guida. Segui tutte le sue istruzioni fino a quando non potrai parlare con un operatore in carne e ossa.

Il servizio clienti di eBay è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.