eBay regala un codice sconto su TUTTO: ecco come usarlo

eBay ha pensato a uno splendido regalo destinato a tutti coloro che hanno effettuato almeno un acquisto online sul suo e-commerce durante la Cyber Week. Un ottimo riconoscimento che si traduce in un codice sconto speciale del valore di 15 euro da applicare su tutti i prodotti, anche quelli già scontati. Vediamo come scoprire se anche tu hai questa possibilità e le parole magiche da inserire nella sezione “Aggiungi i coupon”.

eBay regala un coupon da 15 euro

L'unico modo per capire se siete tra i fortunati a poter utilizzare il nuovissimo coupon del valore di 15 euro da utilizzare solo per un ordine, è controllare la vostra casella di posta elettronica. Ovviamente, avrete ricevuto una mail indicante il premio solo se durante la Cyber Week avete effettuato almeno un ordine.

Detto questo e appurato che siete tra i beneficiari di questo coupon, il codice sconto utilizzabile e da indicare in fase di ordine alla voce “Aggiungi i coupon” è “PERTE15EUROFF21“. Un'occasione imperdibile che premia la fedeltà di chi ha scelto eBay per i suoi acquisti convenienti.

Inoltre, vi ricordiamo che questo codice sconto è valido solo per un ordine a utente e non ha limiti di articoli. Infatti è applicabile su tutti i prodotti disponibili all'acquisto sullo shopping online. Come ad esempio l'affare del giorno, il nuovissimo Apple iPhone 13 Pro Max 256GB tuo a soli 1.409,99 euro, invece di 1.489,99 euro che potrai ulteriormente scontare di 15 euro grazie al codice sconto “PERTE15EUROFF21“.

Oppure la fantastica Nintendo Switch V2 tua a soli 272 euro che è l'offerta di tendenza su eBay e che puoi scontare di altri 15 euro grazie al coupon speciale. Ma c'è anche la Nintendo Switch Oled a 400 euro, che puoi acquistare a 385 euro grazie al codice sconto “PERTE15EUROFF21“.

Insomma, con eBay possiamo ancora risparmiare attraverso questa incredibile opportunità che premia i nostri acquisti effettuati durante la Cyber Week.