PAZZIA eBay: 2 smartphone sotto i 200€ da comprare assolutamente

Grande convenienza su eBay, uno dei maggiori colossi dello shopping online. Oggi vedremo 2 smartphone pazzeschi a meno di 200 euro. Prestazioni da urlo, uno con 6GB e l’altro con 8GB di RAM, quindi sicuramente non degli entry level.

Affidabili, potenti e veloci, al prezzo proposto in questo momento sono sicuramente dei best buy incredibili. Non solo avrai il vantaggio di acquistare dei top di gamma a un prezzo stracciato, ma con eBay puoi anche decidere di pagarli a rate tasso zero selezionando PayPal.

Stiamo parlando del fantastico OPPO RENO8 Lite 5G a soli 299 euro, invece di 399,99 euro. Design ultrasottile e leggero, tripla fotocamera da 64MP con Intelligenza Artificiale, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna e la tecnologia 5G.

Oppure puoi optare per l’ottimo Honor Magic4 Lite 5G a soli 239,90 euro, invece di 299 euro. Batteria infinita da 4.800 mAh, display FullView da 6,81 pollici, SuperCharge da 66W, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

eBay mette in vendita a meno di 200€ 2 colossi di smartphone

eBay è sorprendente. Le sue iniziative ci consentono di accedere ogni giorno a offerte decisamente golose e imperdibili. Si tratta di veri e propri affari da cogliere al volo come questi 2 smartphone speciali a meno di 200 euro.

Pochi pezzi a un prezzo top, è questa la regola dei due articoli in vendita su eBay. Non perdere tempo e scegli quello che più ti piace o, nel dubbio, acquista tutti e due. Tanto selezionando PayPal come metodo di pagamento potrai dividere l’importo dell’ordine in 3 rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.