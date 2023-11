Eataly su Amazon: arrivano panettoni e pandori, una DELIZIA

I buonissimi panettoni e pandori super premium di Eataly adesso puoi acquistarli anche su Amazon. Scegliendo la qualità dell’iconico marchio ti permetterà di ottenere un dolce natalizio dal sapore superlativo, realizzato con massima attenzione agli ingredienti e confezionato con un packaging elegante e raffinato.

Li ordini con un click, senza uscire di casa e senza fare file, e arrivano in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Scegli il tuo preferito e completa il tuo ordine prima che finiscano.

Le offerte Amazon di Telefonino.net sbarcano anche su WhatsApp! Iscriviti gratis al nostro canale (il tuo numero di telefono non sarà visibile) e resta aggiornato sulle migliori occasioni a tempo limitato.

Panettone classico a 39,90€.

Panettone con crema al pistacchio (servita in barattolo separato) a 39,90€.

Panettone arancia e cioccolato fondente a 39,90€.

Pandoro a 39,90€.

Quest’anno scegli la qualità di Eataly per il tuo pandoro e per il panettone. Assicurati una bontà di alta qualità, confezionata in modo elegante e disponibile a un prezzo accessibile, direttamente su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.