EaseUS festeggia la Giornata mondiale del backup con un codice sconto speciale

Il prossimo 31 marzo si festeggia la Giornata mondiale del backup. Per l’occasione, EaseUS ha deciso di offrire un codice sconto che consente di risparmiare sull’acquisto dei suoi migliori software di backup. Il codice in questione è BACKUP25 e può essere usato ad esempio per comprare l’abbonamento mensile/annuale o la versione definitiva di programmi quali EaseUS Disky Copy e Todo Backup Home.

La software house EaseUS vanta un’esperienza di oltre dieci anni nel settore backup e conta più di cinque milioni di utenti in tutto il mondo. Tra i suoi principali punti di forza vi sono la semplicità d’uso e l’efficacia dei suoi programmi, grazie ai quali tutti – anche le persone che non hanno una grande dimestichezza con il computer – sono in grado di effettuare il backup dei dati conservati nel PC.

L’offerta di EaseUS per la Giornata mondiale del backup

I due software backup più popolari di EaseUS sono EaseUS Disk Copy e Todo Backup Home. Entrambi rientrano nell’iniziativa speciale dedicata al World Backup Day, previsto come ogni anno l’ultimo giorno del mese di marzo, di conseguenza in fase di acquisto è possibile risparmiare utilizzando il codice sconto BACKUP25 nel campo dedicato.

Il programma EasyUS Disk Copy permette di clonare l’hard disk, insieme al sistema operativo, ai file di sistema, alle impostazioni e alle diverse configurazioni. L’altro cavallo di battaglia dell’azienda EaseUS è Todo Backup Home, un software che include tutti gli strumenti necessari per effettuare backup di partizioni, file, cartelle e hard disk.

Ecco quanto si può risparmiare usando il codice promozionale BACKUP25 nel campo apposito, dopo aver aggiunto uno dei prodotti desiderati in carrello.

EaseUS Disk Copy

piano a vita: 29,95 dollari con pagamento unico anziché 59,99 dollari

abbonamento mensile: 9,95 dollari al mese anziché 19,99 dollari

Todo Backup Home

piano a vita: 39,97 dollari con pagamento unico anziché 79,95 dollari

abbonamento annuale: 29,97 dollari all’anno invece di 59,95 dollari