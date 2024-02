EA SPORTS UFC 5 per PS5: SUPER sconto del 23% su Amazon

Se sei un appassionato di arti marziali miste e possiedi una PS5, non puoi lasciarti sfuggire l’incredibile offerta del 23% su Amazon per il tanto atteso EA SPORTS UFC 5. Questo gioco è molto più di una semplice simulazione di combattimento; è un’autentica esperienza che cattura l’essenza e l’intensità della UFC come mai prima d’ora. Approfitta subito di questa opportunità e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 61,49 euro, anziché 79,99 euro.

EA SPORTS UFC 5 PS5: un affare da prendere al volo

Una delle caratteristiche più impressionanti di UFC 5 è la grafica straordinaria che restituisce tagli, contusioni e gonfiori in modo incredibilmente realistico. Oltre 64.000 possibili combinazioni di danni facciali si accumulano in punti precisi, rispecchiando gli effetti reali dei colpi inflitti e subiti durante il gioco. La precisione nei dettagli è impressionante e aggiunge una dimensione di realismo che fa sì che ogni incontro sia un’esperienza unica.

Il nuovo sistema di sottomissioni continuative è una vera e propria rivoluzione nel mondo dei giochi di combattimento. Una versione ampliata e rinnovata dei sistemi di presa esistenti, con animazioni più veloci e l’eliminazione dei minigiochi, rende le sottomissioni più realistiche che mai. Questo porta ad un coinvolgimento più profondo e a una maggiore soddisfazione per i giocatori che cercano sfide sempre più impegnative.

Gli aggiornamenti significativi della presentazione di UFC 5 sono evidenziati dalla spettacolare funzionalità di Replay KO cinematografici. Rivivi i momenti clou degli incontri con una qualità visiva e una cinematografia degna di una trasmissione televisiva di alto livello. Questo non è solo un gioco, ma un’esperienza visiva straordinaria che aggiunge valore intrinseco a ogni round combattuto.

Ma le novità non finiscono qui. Con l’introduzione dei nuovi pareggi in modalità online e offline e gli aggiornamenti realistici al modo in cui l’arbitro interviene quando un combattente è al tappeto, UFC 5 presenta una varietà ancora più ampia e realistica di modi per concludere un incontro. Questa attenzione ai dettagli e alla fedeltà alla realtà è ciò che distingue EA SPORTS UFC 5 dalla concorrenza.

UFC 5 non è solo un gioco, ma un’estensione dell’esperienza dei fan della UFC. La Fight Week porta i principali eventi UFC in gioco in modo totalmente innovativo, offrendo nuovi contenuti, sfide e funzionalità che rendono ogni settimana di gioco un’esperienza unica. Acquistare UFC 5 ora, con il super sconto del 23% su Amazon, è un investimento nella tua passione per le arti marziali miste e ti garantirà ore di intrattenimento avvincente. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 61,49 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.