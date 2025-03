EA Sports FC 25 per Nintendo Switch torna in offerta a metà prezzo

L’unico, ma anche imperdibile gioco di calcio che puoi giocare su Nintendo Switch è tornato in offerta al suo miglior prezzo. Parliamo di EA Sports FC 25, il titolo calcistico più amato e venduto al mondo, che oggi può essere tuo in versione portatile a soli 29,99 euro invece di 59,99. È disponibile la spedizione Prime, quindi lo riceverai a casa nel giro di 24 ore.

EA Sports FC 25: il gioco di calcio da avere su Nintendo Switch

Con EA Sports FC 25 ti porti il gioco di calcio più bello del mondo sempre con te grazie alla versione per Nintendo Switch. Potrai scegliere tra più di 700 squadre su oltre 30 campionati con licenza ufficiale, comprese Serie A, Serie B e le principali competizioni UEFA, per un numero impressionante di oltre 19.000 calciatori e calciatrici.

Oltre alle modalità classiche come la Carriera, disponibile sia Allenatore che da Giocatore, potrai sperimentare le nuove partite Rush 5 vs. 5 sia in locale che online, comprese le modalità Football Ultimate Team, Club e Calcio d’Inizio.

Tra le altre novità, ecco alcune modifiche importanti alle basi tattiche del gioco per personalizzare al massimo la tua esperienza per un maggior controllo strategico e movimenti di squadra più realistici con il supporto di un’intelligenza artificiale rinnovata.

Se lo preferisci, potrai anche giocare per la prima volta una Carriera Femminile o prendere il controllo di uno dei club del sempre più emergente calcio del gentil sesso. Insomma, il divertimento non mancherà mai, sia a casa che in giro: acquista adesso EA Sports FC 25 per Nintendo Switch a soli 29,99 euro.