EA Sports FC 25 è già su Amazon: prenotalo SUBITO al miglior prezzo

EA Sports FC 25, il nuovo videogioco di calcio della serie più venduta al mondo, è stato presentato nella giornata di ieri e adesso è già disponibile su Amazon per il pre-order. Affrettati a prenotarlo in modo da riceverlo al D1 e avere soprattutto il tuo bonus che ti darà la possibilità di sfruttare diversi vantaggi al lancio previsto il prossimo 27 settembre.

EA Sports FC 25: cosa riceverai con il bonus preordine

Prenotando l’edizione Standard di EA Sports FC 25 su Amazon al miglior prezzo garantito entro il 27 settembre avrai diritto a ricevere una serie di bonus:

Oggetto Giocatore Bellingham in Prestito

Oggetto Giocatore a Scelta Ambasciatore in Prestito

3 Icone nella Carriera Professionista

Preparatore a 5 Stelle nella Carriera Tecnico

Contenuti di Football Ultimate Team

Osservatore per i Giovani a 5 Stelle nella Carriera Tecnico

Slot Stili di Gioco Sbloccato in Club

250.000 Crediti Club

EA Sports FC 25 punta ad offrire un realismo senza precedenti, forte di oltre 19.000 giocatori e giocatrici provenienti da più di 700 squadre e oltre 30 campionati ufficiali, incluse la nostra Serie A, la Serie B e le competizioni UEFA Champions League, Europa League e Conference League con il nuovo formato che debutterà quest’anno.

Non aspettare troppo: prenota EA Sports FC 25 su Amazon al miglior prezzo garantito e assicurati tanti bonus per essere già pronto a scendere in campo il prossimo 27 settembre.