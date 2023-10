EA Sports FC 24 Ultimate Edition CROLLA su Amazon (30% di sconto)

EA Sports FC 24 Ultimate Edition per PC è disponibile su Amazon con un incredibile sconto: lo pagherai soltanto 69,99 euro invece di 99,99 al minimo storico assoluto. E ti sveliamo un ulteriore vantaggio: si tratta di un codice digitale che riceverai subito da riscattare via email. Non dovrai dunque aspettare neanche la consegna, ma inizi subito a giocare.

EA Sports FC 24 Ultimate Edition in offerta

Un grande passo avanti in termini di realismo di gioco è rappresentato da HyperMotionV, una tecnologia straordinaria che trasforma il calcio reale in una straordinaria esperienza di gioco. Grazie ai dati volumetrici di oltre 180 partite di alto livello, inclusi tornei come la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga EA SPORTS, ora puoi immergerti in un mondo di calcio che sembra quasi reale.

Gli stili di gioco sono stati ottimizzati tramite i dati di Opta, il che significa che ogni atleta è rappresentato in modo incredibilmente accurato. Oltre alle valutazioni totali, ora puoi vedere le abilità sul campo che rendono questi giocatori veramente eccezionali.

Il motore Frostbite è stato migliorato per fornire una esperienza di gioco che sfiora la perfezione. Dai modelli di giocatore SAPIEN realistici alle pieghe delle divise quando superano un difensore, ogni aspetto di EA SPORTS FC 24 è progettato per offrire il massimo livello di dettaglio e realismo.

Ma il realismo non si ferma al campo da gioco. L’esperienza di partita in EA SPORTS FC 24 è autentica in ogni dettaglio, dal pubblico alle telecronache. Ti sentirai come se stessi guardando una partita in televisione, ma questa volta sei il protagonista.

Con EA Sports FC 24 Ultimate Edition, hai il potere di creare la squadra dei tuoi sogni in Ultimate Team. Puoi aggiungere giocatori del presente e del passato alla tua rosa e personalizzare il tuo club sia dentro che fuori dal campo.

E la cosa migliore? Non devi aspettare per iniziare a giocare, perché EA Sports FC 24 Ultimate Edition è disponibile come codice inviato via email, quindi la consegna è immediata. Non perdere questa opportunità di vivere il calcio come mai prima d’ora. Acquistalo quindi su Amazon a soli 69,99 euro, anziché 99,99. Prendi il controllo del campo da gioco e inizia la tua avventura calcistica oggi stesso.

