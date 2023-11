EA Sports FC 24: ULTIMA CHIAMATA in offerta Cyber Monday su Amazon (-30€)

Oggi è l’ultimo giorno per acquistare EA Sports FC 24 per PlayStation 5 all’eccezionale prezzo di 49,97 euro invece di 79,99. Il Cyber Monday di Amazon ti offre l’opportunità di portare a casa il gioco di calcio più famoso e amato con un grande risparmio: il regalo perfetto in vista delle festività.

EA Sports FC 24: super sconto per il Cyber Monday

La vera rivoluzione di EA Sports FC 24 arriva con HyperMotionV, una tecnologia avanzata che porta il realismo del calcio direttamente nel tuo gioco. Grazie ai dati volumetrici di oltre 180 partite di alto livello, inclusi tornei come la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga, EA Sports FC 24 offre un’esperienza di gioco incredibilmente fluida e realistica.

Gli stili di gioco, ottimizzati attraverso i dati di Opta, rendono gli atleti virtuali incredibilmente fedeli alla realtà, andando oltre le valutazioni totali e catturando le abilità che li rendono grandi sul campo.

Il motore Frostbite migliorato aggiunge dettagli sorprendenti, dai modelli di giocatore SAPIEN realistici alle pieghe delle divise durante le azioni più avvincenti. Ogni momento in EA Sports FC 24 è così vicino al calcio reale che potresti sentire l’erba sotto i tuoi piedi.

L’autenticità non si ferma al campo di gioco. Dal pubblico alla telecronaca, EA Sports FC 24 offre un’esperienza televisiva senza precedenti, immergendoti completamente nel magico mondo del calcio.

E non dimenticare la modalità Ultimate Team, dove puoi creare la squadra dei tuoi sogni, aggiungendo giocatori del presente e del passato. Scegli il tuo percorso nella Carriera giocatore o tecnico, scrivi la tua storia calcistica e vivi il calcio in modo mai visto prima.

Non lasciarti scappare questa ULTIMA CHIAMATA per ottenere EA Sports FC 24 a soli 49,97 euro su Amazon grazie alle offerte del Cyber Monday.

