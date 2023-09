EA Sports FC 24 si avvicina: prenotalo IN SCONTO su Amazon (-10%)

Come ogni anno ci risiamo: il nuovo FIFA si avvicina. Anzi, EA Sports FC 24. Esatto, il gioco di calcio più amato del mondo ha cambiato nome, ma questo non muterà la sostanza: per questo ti invitiamo a non mancare l’appuntamento a prenotare la tua copia su Amazon con un piccolo sconto. Lo riceverai al Day One del 29 settembre.

EA Sports FC 24: prenota ora il nuovo FIFA

EA Sports FC 24 rappresenta la nuova era del gioco più bello del mondo. Con oltre 19.000 giocatori con licenza piena, più di 700 squadre e oltre 30 campionati, questa è l’esperienza calcistica più autentica mai creata. Preparati a scendere in campo con le tue squadre e i tuoi giocatori preferiti, immergendoti in partite emozionanti e straordinari dettagli visivi.

Nel corso del gioco, avrai la possibilità di migliorare i tuoi giocatori e far crescere nuove leggende nel tuo club grazie alle nuove Evoluzioni di Ultimate Team. Prepara la tua squadra da sogno e sfida giocatori di tutto il mondo in emozionanti partite online.

Vuoi scrivere la tua storia nel mondo del calcio virtuale? EA Sports FC 24 ti offre l’opportunità di farlo. Con la modalità Carriera tecnico e giocatore, potrai prendere il controllo del tuo destino calcistico. Prendi decisioni cruciali, gestisci il tuo club e porta la tua squadra alla gloria. Sii un allenatore di successo o un campione sul campo, la scelta è tua.

Ma non preoccuparti perché non sarai da solo. Scendi in campo con i tuoi amici in Club e VOLTA FOOTBALL grazie alle funzionalità cross-play. Puoi sfidare giocatori su diverse piattaforme e creare la tua squadra imbattibile con gli amici, ovunque si trovino.

Non perdere l’opportunità di prenotare EA Sports FC 24 su Amazon con uno sconto del 10%. Porta a casa il futuro del calcio virtuale e inizia a scrivere la tua storia sul campo. Ricorda, la consegna è garantita il giorno dell’uscita, quindi sarai tra i primi a vivere questa avventura straordinaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.