EA Sports FC 24: sconto SENZA SENSO (-81%) e giochi gli EUROPEI 2024

Se non l’avevi ancora recuperato per varie ragioni, ora è il momento giusto per farlo: EA Sports FC 24 per PS5 è disponibile su Amazon al minimo storico assoluto di 14,99 euro per uno sconto dell’81% rispetto al prezzo consigliato di 79,99. L’occasione giusta per attendere il nuovo capitolo previsto per fine settembre e nel frattempo ti giochi anche gli Europei.

EA Sports FC 24 include anche gli europei

Sì perché, con l’ultimo aggiornamento gratuito, EA Sports FC 24 ha introdotto la modalità UEFA EURO 2024 che ti permette di vivere in prima persona l’euforia dei campionati europei di calcio che si stanno giocando in Germania.

Per il resto, troverai tutti i contenuti del gioco base, con oltre 30 campionati presenti, le licenze ufficiali delle competizioni UEFA e la vasta gamma di modalità sia offline che online che ti assicureranno mesi di divertimento per te o in compagnia dei tuoi amici per questa estate.

Scoprirai un gameplay aggiornato da HyperMotionV, una tecnologia rivoluzionaria che cattura il ritmo e la fluidità del calcio reale e ottimizzata dai dati di Opta e degli stili di gioco, che danno vita alle abilità uniche dei calciatori, andando oltre le semplici valutazioni.

Approfitta di questo maxi sconto Amazon e portati a casa EA Sports FC 24 per PS5 a soli 14,99 euro. A questo prezzo non devi neanche pensarci.