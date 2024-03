EA Sports FC 24: sconto RECORD su Amazon a soli 24,98 euro

EA Sports FC 24, il gioco di calcio più venduto e amato, ha raggiunto un nuovo imbattibile minimo storico su Amazon: grazie allo sconto odierno puoi acquistare tutte le versioni a soli 24,98 euro, il prezzo più basso di sempre.

EA Sports FC 24: il gioco di calcio più bello al prezzo più basso

EA Sports FC 24 ha portato il realismo verso nuove vette grazie alla tecnologia HyperMotionV che si basa su dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite di alto livello, inclusi tornei come la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga, per garantirti un’esperienza unica e coinvolgente.

Gli stili di gioco sono stati ottimizzati utilizzando i dati di Opta, il che significa che gli atleti nel gioco si comportano in modo realistico, andando oltre le semplici valutazioni complessive per riflettere le loro abilità individuali sul campo. Dalla folla alle telecronache, ogni aspetto dell’esperienza di gioco è stato progettato per offrire un’atmosfera autentica e coinvolgente, regalandoti un’esperienza televisiva di livello professionale.

Il tutto con una serie di contenuti senza fiato con oltre 30 campionati, inclusi Serie A, Serie B e le competizioni ufficiali UEFA, oltre alle licenze per i campionati per nazionali come Mondiali ed Europei.

EA Sports FC 24 ha tutto quello che ti serve per divertirti con il gioco di calcio più bello al mondo: acquistalo adesso a soli 24,98 euro.