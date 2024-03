EA SPORTS FC 24: sconto INCREDIBILE del 43% su Amazon

Il calcio è più di uno sport. È un’esperienza, un’emozione che ci unisce, ci divide e ci fa sognare. E oggi, grazie a EA SPORTS FC 24 per Nintendo Switch, puoi portare questa passione ovunque tu vada. Ancora meglio, ora puoi farlo con uno sconto incredibile del 43% su Amazon. Approfitta subito di questo affare e a acquistalo al prezzo stracciato di soli 34,49 euro, anziché 59,99 euro.

EA SPORTS FC 24: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Con oltre 19000 giocatori con licenza piena, più di 700 squadre e oltre 30 campionati, EA SPORTS FC 24 offre l’esperienza calcistica più autentica mai creata su Nintendo Switch. Non è solo un gioco, è una finestra sul mondo del calcio, con tutte le squadre e i giocatori che ami, a portata di mano.

Ma le novità non finiscono qui. Con le nuove Evoluzioni di Ultimate Team, puoi migliorare i tuoi giocatori e creare nuove leggende nel tuo club. Accogli in campo anche le calciatrici e crea il tuo undici da sogno. L’opportunità di plasmare la tua squadra secondo i tuoi desideri è ora a portata di mano.

E se ami scrivere storie sul calcio, la modalità Carriera tecnico e giocatore è ciò che fa per te. Mettiti alla prova come allenatore, o fatti strada come calciatore professionista. Il destino del tuo club è nelle tue mani.

Ma non è tutto. Grazie alle funzionalità cross-play, puoi scendere in campo con i tuoi amici in Club e VOLTA FOOTBALL, indipendentemente dalla piattaforma di gioco che utilizzano. L’unità e la competizione non conoscono confini su EA SPORTS FC 24.

E non dimenticare la modalità Ultimate Team completa su Nintendo Switch. Metti alla prova le tue abilità in Rivals, sfida i migliori in Champions, o gioca offline in Squad Battles. Completa gli obiettivi, cimentati nelle Amichevoli e scalda i motori per una stagione di successi.

Con EA SPORTS FC 24 per Nintendo Switch, il calcio si evolve. È più di un gioco, è un’esperienza unica. Acquista subito su Amazon e vivi il calcio come mai prima d’ora, al prezzo ridicolo di soli 34,49 euro.