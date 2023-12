EA Sports FC 24 PS5 torna su Amazon in SUPER SCONTO (-44%)

Dopo un breve periodo di assenza, complici i regali per le feste, EA Sports FC 24 per PS5 è tornato disponibile su Amazon ancora al suo minimo storico assoluto di 44,98 euro invece di 79,98. Una grande occasione dunque per farti o fare un grandissimo regalo di Natale con un gioco che saprà accompagnarti durante questi giorni di festa.

EA Sports FC 24 PS5 in offerta su Amazon

Immergiti nel mondo del calcio con un gioco che offre una vera e propria rivoluzione nella simulazione sportiva. Con oltre 19.000 giocatori con licenza completa, più di 700 squadre e oltre 30 campionati, EA Sports FC 24 offre un’esperienza calcistica autentica come mai prima d’ora.

Vivi il calcio con una straordinaria immersione grazie a tre tecnologie all’avanguardia. HyperMotionV utilizza dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite professionistiche maschili e femminili per creare movimenti di gioco incredibilmente realistici. Gli stili di gioco ottimizzati da Opta si basano su dati accurati per rendere ogni atleta unico, mentre il motore Frostbite migliorato offre un livello di dettaglio realistico che ti farà sentire come se fossi sul campo.

Personalizza la tua esperienza di gioco con le Evoluzioni di Ultimate Team, migliorando i tuoi giocatori e creando leggende nel tuo club. Con l’inclusione delle calciatrici, puoi costruire il tuo undici da sogno, scrivendo la tua storia nella Carriera tecnico e giocatore. Scendi in campo con i tuoi amici in Club e VOLTA FOOTBALL grazie alle funzionalità cross-play.

Questo non è solo un gioco di calcio, ma una vera e propria celebrazione del calcio in tutte le sue forme. Approfitta di questa incredibile offerta su Amazon e porta a casa EA Sports FC 24 per PS5 a un prezzo imbattibile. Preparati a vivere il capitolo definitivo del calcio virtuale per Natale.

