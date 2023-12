EA Sports FC 24 PS4/PS5 a soli 39,99€: super offerta di Natale Amazon

Fantastica occasione su Amazon per Natale. La versione PS4 di EA Sports FC 24 è disponibile in offerta a soli 39,99 euro invece dei 79,99 di listino. E se hai una PlayStation 5 non preoccuparti perché puoi aggiornare gratuitamente il gioco alla versione pensata per console di ultima generazione. Insomma, non pensarci troppo perché a questo prezzo andrà a ruba.

EA Sports FC 24 a metà prezzo su Amazon

La rivoluzionaria tecnologia HyperMotionV trasforma il ritmo e la fluidità del calcio reale direttamente nel gioco, grazie ai dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite di alto livello, incluse competizioni prestigiose come la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga EA SPORTS.

Gli stili di gioco, ottimizzati attraverso i dati di Opta, offrono una dimensione realistica ai giocatori, andando oltre le valutazioni totali per catturare le abilità che li rendono unici sul campo. Il motore Frostbite migliorato contribuisce a creare modelli di giocatori SAPIEN realistici e dettagli impeccabili, rendendo ogni istante di EA SPORTS FC 24 avvincente e vicino al calcio reale.

Dall’ambiente del pubblico alla telecronaca, l’esperienza di gioco è autentica, garantendo un coinvolgimento totale. Crea la tua rosa dei sogni e sfida altri giocatori in Ultimate Team, aggiungendo stelle del presente e del passato alla tua squadra. Scegli il tuo percorso, sia che tu voglia scendere in campo come giocatore o prendere le redini come tecnico. Scrivi la tua storia calcistica nella Carriera giocatore o tecnico.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta natalizia e porta a casa il calcio virtuale al suo massimo livello con EA Sports FC 24 a soli 39,99 euro. Il regalo perfetto per gli amanti del calcio e dei videogiochi durante le festività.

