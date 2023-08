EA SPORTS FC 24 per PS5: finalmente a portata di mano (-10%)

L’attesa è finalmente terminata per gli amanti del calcio virtuale di tutto il mondo, poiché EA SPORTS FC 24 è arrivato sulla PS5, portando con sé un’esperienza calcistica senza precedenti. Questo straordinario gioco, attualmente disponibile con uno sconto del 10% su Amazon, promette di catapultare i giocatori in un nuovo mondo di realismo e divertimento senza pari. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di 71,99 euro.

EA SPORTS FC 24 per PS5: questa promozione può finire da un momento all’altro

Una delle caratteristiche più sorprendenti di EA SPORTS FC 24 è la vasta selezione di contenuti offerti. Con oltre 19000 giocatori dotati di licenze complete, più di 700 squadre di tutto il mondo e oltre 30 campionati ufficiali, i giocatori potranno davvero immergersi nell’esperienza calcistica più autentica mai creata. Dalle leggende del passato ai talenti emergenti, ogni aspetto del gioco è stato curato nei minimi dettagli per offrire una sensazione di realismo ineguagliabile.

Il cuore pulsante del gioco è rappresentato dalle Evoluzioni di Ultimate Team, una funzionalità che consente ai giocatori di migliorare le proprie squadre e di forgiare nuove leggende all’interno dei loro club. Inoltre, EA SPORTS FC 24 ha dato il benvenuto alle calciatrici, consentendo ai giocatori di creare il proprio undici da sogno con le atlete preferite.

Ma le opzioni non finiscono qui. Gli appassionati del calcio possono scrivere la propria storia sia come allenatori che come giocatori nella modalità Carriera, prendendo decisioni cruciali e guidando il destino della propria squadra. E per coloro che desiderano scendere in campo insieme agli amici, le funzionalità cross-play consentono di giocare con persone di tutto il mondo, sia nella modalità Club che in VOLTA FOOTBALL.

Con EA SPORTS FC 24, il calcio assume una nuova dimensione di innovazione. L’esperienza di gioco è stata ottimizzata per sfruttare al massimo le potenzialità della PS5, offrendo grafiche mozzafiato, animazioni fluide e un livello di dettaglio che cattura l’essenza stessa del calcio.

In sintesi, EA SPORTS FC 24 rappresenta il nuovo capitolo di un calcio più innovativo, coinvolgente e autentico. Con un’ampia varietà di contenuti, modalità di gioco e funzionalità online, il gioco è un must-have per ogni appassionato di calcio virtuale. E con l’attuale sconto del 10% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo vantaggioso di 71,99 euro. Non perdere altro tempo, questa promozione può finire da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.