EA Sports FC 24 per console Xbox subito in sconto con QUEST'OFFERTA (-22€)

Disponibile da pochi giorni, EA Sports FC 24 è già il gioco del momento. L’erede spirituale della serie Fifa, infatti, è oggi il nuovo titolo di riferimento per gli appassionati di calcio e videogiochi ed è già disponibile su tutte le piattaforme.

Per chi ha una console Xbox (One, Series X o Series S) c’è ora l’occasione di acquistare EA Sports FC 24 al prezzo scontato di 57,69 euro invece di 79,99 euro. Per ottenere lo sconto è possibile acquistare la key tramite Kinguin. Tutti i dettagli sulla promozione sono disponibili dal link qui di sotto.

EA Sports FC 24 a prezzo scontato per console Xbox

EA Sports FC 24 è subito disponibile in offerta: se avete una console Xbox, infatti, potete ora acquistare la key del gioco al prezzo ridotto di 57,69 euro anziché 79,99 euro. Si tratta di un’ottima promozione che viene proposta su Kinguin ed è valida, per il momento, solo per la versione del gioco per le console Xbox.

Per sfruttare la promozione è sufficiente raggiungere il sito qui di sotto e completare l’acquisto (c’è anche un 10% di sconto extra per i nuovi utenti). Le istruzioni per riscattare il codice sono poi disponibili sempre sulla pagina di acquisto. Il codice ricevuto potrà essere riscattato andando nella sezione Riscatta codice del proprio account.

La promozione è valida solo per un breve periodo: grazie a quest’offerta è possibile iniziare subito a giocare a EA Sports FC 24 per Xbox One, Series S o Series X con una spesa nettamente più bassa rispetto al prezzo di listino del gioco (79,99 euro).

Da segnalare che c’è uno sconto anche per la versione Ultimate Edition, ora disponibile a 74 euro, sempre dalla pagina qui di sotto. Per chi ha una console Xbox, quindi, l’offerta di Kinguin è quella giusta.

