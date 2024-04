EA SPORTS FC 24: la versione per PS5 scontata del 52% su Amazon

Per gli amanti del calcio e i felici possessori di una PlayStation 5, c’è un’opportunità imperdibile su Amazon: potete acquistare la versione fisica di EA SPORTS FC 24 a soli 38,40 euro anziché 79,99 euro, beneficiando di uno sconto del 52% che rende questo prezzo il più conveniente di sempre!

EA SPORTS FC 24: la quintessenza del gioco calcistico

EA SPORTS FC 24 rappresenta la nuova era dei videogiochi di calcio, con oltre 19.000 giocatori con licenza ufficiale, più di 700 squadre e oltre 30 campionati. Immergetevi in un’esperienza di gioco senza precedenti grazie a tre tecnologie all’avanguardia che garantiscono un realismo incredibile: HyperMotionV, stili di gioco ottimizzati da Opta e un motore Frostbite migliorato. HyperMotionV cattura l’azione autentica del calcio grazie a dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite professionistiche maschili e femminili, offrendo un movimento di gioco che riflette in modo accurato l’azione sul campo nella realtà.

Gli stili di gioco offrono un realismo unico, poiché i dati di Opta e di altre fonti vengono tradotti in abilità distintive che esaltano il realismo e l’individualità di ogni giocatore. Il motore Frostbite migliorato restituisce al gioco un livello grafico incredibilmente dettagliato, garantendo un’immersione totale in ogni partita.

Cosa state aspettando? Vestite i panni dei campioni e correte su Amazon per acquistare il fantastico EA SPORTS FC 24 per PlayStation 5 a soli 39 euro. Ricordate che si tratta della versione fisica, quindi è compatibile solo con le versioni Standard della console Sony. Le consegne sono veloci e gratuite per i membri Prime di Amazon. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!