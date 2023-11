EA Sports FC 24 in offerta al MINIMO STORICO per il Black Friday di Amazon (tutte le versioni)

Il videogioco più venduto del Black Friday di Amazon è, senza dubbio, EA Sports FC 24, l’erede della storica serie Fifa. Con l’offerta in corso, infatti, è possibile acquistare il gioco al nuovo prezzo minimo storico. L’offerta riguarda la versione per PC, disponibile al prezzo scontato di 39 euro (-43%). Da segnalare, però, che sono in sconto anche le versioni per PS4/PS5, al prezzo scontato di 49 euro, oltre che per Xbox, al prezzo scontato di 44 euro, e per Nintendo Switch, al prezzo scontato di 39 euro. Per accedere alla versione desiderata di EA Sport FC 24 potete fare riferimento ai box riportato qui di sotto.

EA Sports FC 24 è il gioco da comprare con il Black Friday di Amazon

Le nuove offerte lanciate da Amazon per EA Sports FC 24 sono l’occasione giusta per poter acquistare il nuovo titolo dedicato al mondo del calcio. Anche in questa nuova veste (con l’inedita denominazione), la serie di EA Sports continua a essere un punto di riferimento assoluto per il mondo videoludico, garantendo tante ore di divertimento agli appassionati.

La possibilità di giocare al titolo su tutte le piattaforme di gioco, scegliendo tra la versione PC, quella per le console PlayStation o le console Xbox o ancora per Nintendo Switch conferma la versatilità di un titolo che, in questo momento, è il best buy del settore videoludico.

