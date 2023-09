EA Sports FC 24: il prezzo più basso del web è CLAMOROSO (-47%)

Il giorno si avvicina. Il lancio di EA Sports FC 24, quello che in pratica sarebbe il nuovo FIFA solo con un nome diverso, è vicino. E adesso ti sveliamo l’opportunità per prenotarlo al prezzo più basso del web. Su Kinguin puoi prenotare la versione Steam a soli 37,81 euro invece del prezzo di listino da 69,99 euro. Una offerta da non crederci e di cui ti consigliamo di approfittare prima che vada esaurita.

EA Sports FC 24: è il preorder più conveniente del web

EA Sports FC 24 punta a sorprendere gli appassionati con la tecnologia all’avanguardia che alimenta l’esperienza di gioco. Il titolo è stato potenziato da tre incredibili innovazioni che portano il realismo a livelli mai visti prima.

HyperMotionV è una tecnologia rivoluzionaria che cattura il gioco in modo autentico e realistico, utilizzando dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite di professionisti maschili e femminili. Ciò significa che il movimento dei giocatori nel gioco riflette con precisione l’azione del mondo reale sul campo.

Gli Stili di Gioco Ottimizzati da Opta attribuiscono abilità distintive ai giocatori, basandosi su dati provenienti da Opta e altre fonti. Questo porta a un aumento incredibile del realismo e dell’individualità di ogni calciatore nel gioco.

Il Frostbite Engine Rivoluzionato, noto per la sua incredibile qualità grafica, offre un’esperienza ancora più immersiva e realistica. Ogni partita diventa un’esperienza coinvolgente grazie ai dettagli straordinari.

Ma le sorprese non finiscono qui. EA Sports FC 24 offre la possibilità di sviluppare le leggende dei club e migliorare i tuoi giocatori grazie alle evoluzioni di Ultimate Team. Inoltre, è possibile giocare con calciatrici e calciatori nello stesso campo, creando la tua squadra dei sogni.

Vuoi scrivere la tua storia calcistica? Con la modalità Manager e Carriera Giocatore, puoi farlo. Inoltre, il cross-play ti consente di sfidare i tuoi amici in Club e VOLTA FOOTBALL, offrendo un’esperienza di gioco multiplayer coinvolgente.

Se ami il calcio e i videogiochi, EA Sports FC 24 è ciò che stavi cercando. E ora puoi ottenerlo a un prezzo incredibilmente conveniente su Kinguin. Non lasciarti sfuggire questa occasione e preparati a vivere il calcio in modo completamente nuovo.

