EA Sports FC 24: BOMBA AMAZON, offerta al minimo storico (-21%)

Con discreto anticipo rispetto al Black Friday, Amazon ti offre l’opportunità di acquistare EA Sports FC 24 per PS5 al minimo storico assoluto: il prezzo di oggi è infatti di 61,49 euro invece dei 79,99 di listino. Una grande occasione per portarti a casa il gioco di calcio più amato ad un prezzo speciale.

EA Sports FC 24 per PS5 in super offerta:

Il grande passo in avanti di EA Sports FC 24 è rappresentato dalla tecnologia HyperMotionV. Questa innovazione è in grado di tradurre il ritmo e la fluidità del calcio reale direttamente nel gioco. Come? Grazie ai dati volumetrici di oltre 180 partite di alto livello, tra cui spiccano i tornei come la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga EA SPORTS. Quindi, ogni passo, ogni dribbling, ogni tiro sono resi in modo incredibilmente realistico, come se fossi sul campo.

Grazie all’ottimizzazione tramite i dati di Opta, gli stili di gioco in EA Sports FC 24 offrono un livello di dettaglio che va oltre le valutazioni totali dei giocatori. Questo significa che avrai la possibilità di vedere le abilità che rendono questi giocatori dei veri campioni del calcio.

Ma il dettaglio non si ferma solo ai giocatori. Il motore Frostbite migliorato ti regalerà un’esperienza di gioco di altissima qualità, con modelli di giocatore incredibilmente realistici e persino le pieghe delle divise che si muovono quando superi un difensore. Ogni momento in EA Sports FC 24 è come se tu fossi nel vivo di una partita di calcio reale.

Con EA Sports FC 24 puoi naturalmente creare la rosa dei tuoi sogni e competere in Ultimate Team, un modo fantastico per sfidare altri giocatori con squadre composte da calciatori del presente e del passato. Personalizza il tuo club sia dentro che fuori dal campo e vivi il calcio come mai prima d’ora.

Inoltre, EA Sports FC 24 ti dà la possibilità di scegliere il tuo percorso. Puoi scendere in campo come giocatore e scrivere la tua storia calcistica nella Carriera giocatore, oppure sederti in panchina come tecnico e guidare la tua squadra verso la gloria nella Carriera tecnico.

Se ami il calcio e i videogiochi, non perdere questa occasione unica. Acquista EA Sports FC 24 per PS5 su Amazon al minimo storico di 62,99 euro e immergiti nell’emozione del calcio come mai prima d’ora. Lasciati coinvolgere dalla realtà di gioco, dai dettagli straordinari e dalle opzioni infinite che solo questo titolo può offrirti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.