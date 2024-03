EA SPORTS FC 24 a soli 32€? Mega offertona di Amazon del 45%

Appassionati di calcio e felici possessori di una Nintendo Switch? È il momento perfetto per correre su Amazon e acquistare la versione fisica di EA SPORTS FC 24 a soli 32,99 euro anziché 59,99 euro. Questo è un prezzo molto vicino al suo minimo storico assoluto e frutto di uno sconto del 45% sul prezzo consigliato da Amazon.

EA SPORTS FC 24: il massimo del realismo nel gioco del calcio

EA SPORTS FC 24 segna una nuova era nel mondo dei videogiochi calcistici, con oltre 19.000 giocatori con licenza ufficiale, più di 700 squadre e oltre 30 campionati. Immergetevi in un’esperienza di gioco coinvolgente grazie a due tecnologie avanzate: Opta e un motore Frostbite migliorato.

Gli stili di gioco riflettono le abilità uniche di ogni atleta, grazie all’utilizzo dei dati di Opta e di altre fonti, offrendo un realismo senza precedenti e l’individualità di ogni giocatore. Il motore Frostbite migliorato garantisce grafica dettagliata e immersiva, rendendo ogni partita un’esperienza coinvolgente. Tenete presente che per giocare è necessario scaricare almeno 31 GB di dati tramite una connessione Internet e potrebbe essere richiesto un account Nintendo.

Non perdere tempo! Approfitta subito dell’offerta su Amazon e aggiudicati EA SPORTS FC 24 per Nintendo Switch a soli 32,99 euro. Le consegne sono rapide e gratuite per gli utenti Prime.