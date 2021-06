EA Electronics continua a spendere molto sui giochi per dispositivi mobili, anche a seguito dell'acquisizione di Playdemic da 1,4 miliardi di dollari USA.

EA Electronics acquisisce Playdemic

EA si aggiunge all'elenco di sviluppatori di giochi per dispositivi mobili acquistando Playdemic, noto per Golf Clash, da WarnerMedia per 1,4 miliardi di dollari. La società afferma che prevede di utilizzare l'esperienza di Playdemic per realizzare futuri giochi per dispositivi mobili e che è interessata a utilizzare la meccanica di Golf Clash con altri franchise.

È possibile che EA abbia acquistato Playdemic non solo per ottenere la proprietà di un gioco mobile di successo (Golf Clash ha oltre 10 milioni di installazioni su Google Play Store), ma perché c'è l'opportunità di incorporare alcune delle sue altre serie. Inoltre, la compagnia ha anche acquistato lo sviluppatore mobile Glu a febbraio scorso per 2,1 miliardi di dollari.

WarnerMedia, l'ex proprietario di Playdemic, sta attualmente attraversando una transizione, poiché è stata scorporata da AT&T per unirsi a Discovery. La società afferma che si sta disinvestendo da Playdemic come “parte della [sua] strategia generale per creare giochi basati sui franchise storici della Warner Bros.“. In effetti, se si va sul sito Web di Warner Bros. Games, si noti che questo è dominato da franchise come Lego, Harry Potter e Mortal Kombat (con Scribblenauts e Golf Clash come uniche vere eccezioni). Ci sono anche i capolavori in arrivo come Gotham Knights, basato sull'universo DC. WarnerMedia afferma che il resto dei suoi giochi entrerà a far parte della società combinata Warner-Discovery dopo che l'accordo sarà stato risolto.

Il gioco mobile è diventato un grande obiettivo per le aziende man mano considerato che il mercato è esploso. Il concorrente di EA Activision ha acquistato King, il produttore di Candy Crush, per 5,9 miliardi di dollari nel 2015 e i suoi recenti guadagni mostrano che la divisione sta ora guadagnando più soldi di Blizzard. Molti popolari giochi per PC e console come Call of Duty, Valorant, Fortnite e Apex Legends di EA hanno anche ottenuto controparti mobili.

Videogames