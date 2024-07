EA SPORTS FC 24: prezzo SHOCK per la versione PS4, solo 18€

Sfida le tue abilità, divertiti con i tuoi amici, gioca con la tua squadra del cuore o crea tu la tua squadra e gestisci tutto, dal gioco agli acquisti, con EA SPORTS FC 24. Questo gioco incredibile, oggi è in super offerta su Amazon. Acquista la versione per PS4 a soli 18,99€, invece di 79,99€.

Si tratta di un’ottima occasione da prendere al volo. Tra l’altro la quantità disponibile è limitata, quindi ti invitiamo a essere veloce se non vuoi perderti questa opportunità. La consegna gratuita è inclusa per tutti i clienti iscritti a Prime, il servizio che offre tantissimi vantaggi oltre che prezzi top.

EA SPORTS FC 24: scendi in campo con soli 18,99€

Vivi emozioni sensazionali grazie a EA SPORTS FC 24. Scendi in campo con la tua squadra e guidala verso la gloria! Acquistalo adesso a soli 18,99€. La versione in promozione è quella compatibile per PS4. Ottimo per godersi un po’ di svago, questo videogioco è anche un’ottima idea regalo.

La nuova tecnologia di gioco rende tutto ancora più immersivo e divertente. HyperMotionV è un passo avanti in quanto a realismo di gioco. Ritmo, fluidità del gioco reale entra nel tuo schermo e lo gestisci con il tuo gamepad. Puoi anche creare la rosa dei tuoi sogni.

Creando il tuo club con le Evoluzioni e fai salire di livello i giocatori. Una nuova funzionalità all’interno di Ultimate Team. Vivi un’esperienza anche con il calcio femminile. Goditi un gioco completo. Acquistalo ora a soli 18,99€, invece di 79,99€.