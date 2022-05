EA sta cercando di vendere: Apple e Amazon tra le interessate?

Il colossale affare tra Microsoft e Activision, che prosegue regolarmente dopo la recente approvazione da parte degli azionisti, spinge altri grossi editori verso operazioni di questo genere. Tra questi ci sarebbe Electronic Arts (EA), che secondo alcune indiscrezioni avrebbe tentato recentemente una fusione con NBCUniversal e tenuto potenziali colloqui di acquisizione con Disney, Apple, Amazon e altre società.

La voce arriva da un nuovo rapporto pubblicato da Dylan Beyers, giornalista veterano della testata online Puck, in cui si parla di come EA non avrebbe abbandonato ancora l’idea di trovare una via di uscita per rafforzarsi: che si tratti di una cessione o di una fusione con un’altra realtà.

EA è in vendita? Colloqui con Disney, Amazon, Apple e non solo

Questo è quanto scrive Dylan Beyers nel suo pezzo, come riportato da Kotaku:

“Negli ultimi anni, dato che le società multimediali hanno mostrato un maggiore interesse per l’industria dei videogiochi, Wilson (CEO di EA, ndr) ed Eletronic Arts hanno tenuto colloqui con diversi potenziali pretendenti, tra cui Disney, Apple e Amazon, secondo quanto mi hanno riferito alcune fonti a conoscenza della storia. A quanto pare, EA è stata persistente nel tentativo di perseguire una vendita, un’idea che si sarebbe rafforzata sulla scia dell’accordo tra Microsoft e Activision. Altre fonti affermano che l’azienda è principalmente interessata a un accordo di fusione che consentirebbe a Wilson di rimanere come amministratore delegato della nuova società“.

Trattative avanzate sarebbero state fatte in realtà con NBCUniversal: Brian Roberts, CEO di Comcast, stava cercando di trasformare il conglomerato dell’intrattenimento in un’entità separata con EA. L’accordo prevedeva di lasciare Andrew Wilson a capo di questa nuova società che sarebbe sorta con la fusione: a quanto pare, alla fine non si è trovato l’accordo sul prezzo di vendita.

Contattato da Kotaku, John Reseburg, portavoce di EA, ha preferito non commentare le speculazioni.

“Siamo orgogliosi di operare da una posizione di forza e crescita, con un portafoglio di giochi straordinari, costruiti attorno a potenti IP, realizzati da team incredibilmente talentuosi e una rete di oltre mezzo miliardo di giocatori. Vediamo un futuro molto luminoso davanti a noi”.

EA è stata di recente al centro dell’attenzione per il divorzio ufficiale con la FIFA. Dal 2023, la sua rinomata serie calcistica sarà chiamata semplicemente EA Sports FC, con FIFA 24 che verrà realizzato da un’altra compagnia. Forse Take-Two.

