Di recente ESA – ente organizzatore della celebre fiera – ha comunicato ufficialmente che l’E3 2021 si terrà esclusivamente online, tramite una serie di conferenze e presentazioni in streaming. Dopo la tempestiva adesione di diverse società del settore videoludico, confermano la loro presenza anche Square Enix, Sega, Bandai Namco e non solo.

Sono moltissimi gli studi di sviluppo che hanno annunciato la partecipazione all’E3 2021, mentre qualche giorno fa è arrivata la rinuncia da parte di Konami che – via Twitter – si è scusata dell’assenza rivelando di star lavorando alacremente ad una serie di progetti chiave in uscita nel prossimo futuro.

Quest’anno l’E3 si svolgerà ufficialmente tra il 12 e il 15 giugno, tra i grandi assenti non può mancare Sony, che ha scelto di non prender parte alla fiera e di presentare in autonomia le novità in arrivo su PlayStation.

Ecco una lista delle principali società che prenderanno parte all’evento losangelino:

Activision

Amazon Game Studios

BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.

Bethesda

Capcom

Deep Silver

Epic Games

Funcom

GAMELOFT

GFUEL

Hyperkin

KontrolFreek

Limited Run Games

LGA Enterprises

nDreams

NEXT LEVEL RACING

Nintendo

NVIDIA

PureArts

Oculus (Facebook)

RDS

Rebellion

SEGA

Square Enix

Take-Two

Turtle Beach

THQ Nordic

Ubisoft

Verizon

Warner Bros. Games

Xbox (Microsoft)

XSEED Games

Xsolla

Videogames