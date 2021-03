Il mondo delle action cam è in uno stato di costante sviluppo poiché i produttori di apparecchiature cercano modi innovativi per migliorare le loro varie offerte di prodotti in questo particolare segmento del mercato. Insta360 non ha voluto rimanere indietro e ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, rilasciando una serie di articoli a 360° compatti ed eleganti. Sebbene le versioni precedenti dell’action cam presentassero diversi inconvenienti che spaziavano dalla capacità di registrazione breve alla mancanza di memoria, la nuova Insta360 GO 2, che è già stata annunciata come la più piccola del mondo, pare che colmerà tutti i GAP dei modelli precedenti.

Insta360 GO 2: le specifiche tecniche

Insta360 Go 2 è una fotocamera magnetica compatta, grande quanto un pollice, che si discosta enormemente dai suoi predecessori in termini di miglioramenti e prestazioni complessive. C’è un enorme salto in avanti rispetto ai suoi predecessori in termini di lunghezza massima della clip: queste ora arrivano fino a 15 minuti con la modalità di stabilizzazione di base attivata, mentre arrivano a 10 minuti con la stabilizzazione Flowstate, mentre la versione base aveva un misero limite di 30 secondi quando è stata svelata per la prima volta, che è stata successivamente aggiornata a 60 secondi nelle versioni successive.

In effetti, mettendo a confronto l’originale GO e la nuova iterazione, le specifiche sono sono differenti anni luce. Il prodotto appena presentato è dotato di una maggiore accessibilità, una migliore disposizione del pulsante di clic sulla parte anteriore, una migliore capacità di impermeabilità che lo rende molto versatile per l’uso sott’acqua, una durata di circa 30 minuti e una maggiore qualità visiva in diverse modalità della fotocamera.

La custodia di ricarica aggiunge un certo spessore alla GO 2 in quanto funge sia da cavalletto che da telecomando Bluetooth. Può anche estendere l’autonomia fino a 150 minuti in modalità di stabilizzazione di base quando la fotocamera viene utilizzata mentre è attaccata alla custodia. Ci sono molti accessori forniti con la confezione, oltre ad alcuni opzionali, tutti pensati per dare alla action cam gli attacchi e la potenza necessaria.

Il modello di base è ora disponibile per i pre-order a 319,99€ dal sito ufficiale del brand.

Tuttavia, si parla dell’uscita di un’edizione “Minions” nella seconda metà del 2021, che dovrebbe costare circa 330 dollari e dovrebbe arrivare soltanto in alcuni mercati selezionati. Questa iterazione pare che sia ancora più interessante, ma ci sentiamo di ritenere corretto l’utilizzo dell’appellativo “Minion”. Guardando bene il prodotto, non si può non notare la somiglianza con i simpatici mostriciattoli della saga cinematografica “Cattivissimo Me”.

