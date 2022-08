È tornato, ma va a ruba: Amazon Echo Auto a 39€, auto subito SMART

L’eccezionale sistema per rendere smart qualsiasi vettura, Amazon Echo Auto, è stato sold out per moltissimo tempo. Da qualche settimana è tornato disponibile e ora è anche in sconto grazie alle offerte di settembre. Puoi portarlo a casa a 39€ circa appena e cambiare completamente il tuo approccio alla macchina. Io lo so bene, la mia vecchia auto (ormai quindicenne) è tornata a nuova vita. Usare Alexa in macchina stupisce qualsiasi passeggero ed è utile e divertente.

Accaparratelo adesso in promozione, completa l’ordine prima che finisca l’offerta oppure che sia nuovamente in sold out. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Amazon Echo Auto: un sistema smart impressionante

Un dispositivo pensato per rendere subito intelligente la tua macchina. Non importa la sua età, grazie alla doppia possibilità di connessione, non ci saranno problemi. Infatti, se è dotata di Bluetooth – previa verdiva della compatibilità del modello – poi sfruttare il wireless.

Diversamente, puoi usare il buon vecchio cavo AUX e collegarlo all’autoradio già presente in macchina. Da quel momento in poi, basterà abbinare il dispositivo al tuo smartphone (che gli fornirà anche connessione a Internet) e sarai pronto a sfruttare tutto il potenziale di Alexa in macchina. Usa la voce per chiederle di tutto: notizie, informazioni, musica e persino la gestione completa della casa intelligente.

Ancora, puoi utilizzare i microfoni di Amazon Echo Auto per parlare al telefono come fosse un vero e proprio sistema di vivavoce: mantieni le mani libere e gli occhi ben saldi verso la strada. Poter sfruttare un sistema come questo, infatti, ti permette di affidarti alla voce per utilizzare ogni feature a disposizione: distrazione pari a zero.

Non perdere la ghiotta occasione del momento e fai il tuo affare adesso, grazie alle offerte di settembre. Completa l’ordine al volo e accaparrati il dispositivo che rende smart ogni auto a 39€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

