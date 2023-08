È tempo di Back to School per Mondly Premium: -96% per l'Accesso a vita

Imparare una linga straniera diventa più facile e conveniente grazie a Mondly Premium. Il servizio consente di ottenere la padronanza in una lingua straniera combinando strategie di gamification e tecnologie avanzate per semplificare l’apprendimento.

In occasione del Back to School, scegliere Mondly Premium diventa ancora più conveniente. Il servizio, di norma, costa 9,99 euro al mese (con la possibilità di accedere all’insegnamento di una sola lingua) ma è possibile puntare sull’Accesso a vita che consente di accedere a tutte le lezioni disponibili per tutte e 41 lingue insegnate su Mondly.

Grazie alla promozione in corso, il piano Accesso a vita è scontato del 96% ed è, quindi, attivabile con una spesa di appena 89,99 euro (anziché 1999,99 euro). Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto per raggiungere il sito ufficiale di Mondly.

Mondly Premium è in offerta per il Back to School: è il momento di scegliere l’Accesso a vita

Con il piano Accesso a vita è possibile accedere a tutti i contenuti disponibili su Mondly Premium, senza alcun costo aggiuntivo e, quindi, senza i tipici costi ricorrenti che caratterizzano gli abbonamenti. C’è solo la spesa iniziale, pari a 89,99 euro.

Il costo promozionale, ottenibile con il Back to School, è pari a 10 volte l’abbonamento mensile. Si tratta, quindi, di un’offerta decisamente conveniente, in grado di ridurre in modo significativo la spesa per utilizzare gli strumenti di Mondly per imparare una lingua.

Si tratta di una soluzione ideale sia per gli utenti che si approcciano allo studio di una lingua straniera che per gli utenti che, pur conoscendo già una lingua straniera, intendono “allenarsi” sfruttando le tante funzioni didattiche dell’applicazione.

Mondly Premium è utilizzabile direttamente tramite app, sia su dispositivi Android che su dispositivi Apple. Per accedere all’offerta del Back to School è possibile seguire il link riportato qui di sotto. La promozione sarà valida solo per un periodo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.