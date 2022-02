È tempo di acquistare un S21 e un iPhone 12 / 12 Mini

Con il rilascio dei nuovi modelli di iPhone e di flagship Samsung (il famigerato trio Galaxy S22), molti di voi acquisteranno un telefono di vecchia generazione. Qualcuno potrebbe dire “follia“; noi invece, incoraggiamo questa pratica, anche perché, molto spesso, se l'upgrade alla nuova versione non è così sostanzioso, ha senso comprare il device precedente, ottenendo anche un cospicuo risparmio sul prezzo di vendita. S21 e iPhone 12 potrebbero essere dei terminali molto interessanti: ecco perché.

Samsung Galaxy S21 o iPhone 12 nel 2022: hanno ancora senso?

Dai, ve lo diciamo senza farvi attendere troppo: sì, hanno assolutamente senso. Anzi, a nostro avviso sono perfetti, anche perchè si possono portare a casa ad un prezzo davvero interessante.

In primo luogo, Samsung Galaxy S21 si porta a casa a 609,90€, anche se si scontra con il fratellino appena nato, il Galaxy S21 FE a 548,80€ tramite venditore di terze parti su Amazon.

Considerato che S22 ha un prezzo di oltre 850€, se non si ha la pretesa di avere l'ultimo arrivato, ma si vuole comunque un modello premium Android con un ottimo comparto fotografico, resistente e con un design all'ultimo grido… bhè i due flagship sopra menzionati sono veramente un affare. Vi diciamo di più: per alcuni aspetti, il flagship killer di gennaio è la scelta che faremmo noi su due piedi, senza pensarci un attimo.

Stesso discorso si può fare per iPhone 12: sarà vostro a 799€ nella versione da 128 GB (non vi consigliamo quella da 64 GB perché, oramai, sono un po' pochi). Parliamo di un device aggiornato alle reti di ultima generazione 5G, con schermo OLED, fotocamere di punta (le nuove hanno qualche chicca software in più come la Cinematic Mode) e un design invariato rispetto ai terminali 2021, fatta eccezione per il notch e il modulo fotografico.

Molti di noi aspettano sempre i nuovi device per acquistare i top di gamma dell'anno precedente che, grazie alla svalutazione e agli street price online, diventano delle alternative succose e interessanti.

Personalmente, ho approfittato degli sconti di Natale per acquistare un iPhone 12 Mini (amando i telefoni/tablet/computer piccoli) grazie alle promo su Amazon. Oggi però, questo piccolo gioiellino si trova ad un prezzo ancora più basso di dicembre: 670,20€ per la colorazione Product (RED). È la mia preferita, abbinata ad una cover Kumquat Apple (SOLO 25,00€) poi, è davvero intrigante

Voi cosa ne pensate? Comprate le ultime uscite o acquistate i modelli della generazione precedente?