È successo di nuovo: iPhone 13 ha un GROSSO problema

La serie di punta di Apple del 2021 sta andando abbastanza bene sul mercato e ci sono pochissime lamentele su questa serie. Tuttavia, un recente rapporto dalla Cina afferma che l'iPhone 13 ha un problema, un grosso problema, ad essere precisi: lo schermo rosa.

iPhone 13 e il bug dello schermo rosa

Secondo i rapporti, il ripristino delle impostazioni e l'aggiornamento del sistema non possono risolvere il bug in questione. Sfortunatamente, questo caso non è isolato poiché molti utenti si lamentano del fatto che la serie iPhone 13 disponga di uno schermo rosa. Inoltre, ci sono lamentele sul fatto che il pannello sia accompagnato da vari lag, riavvio spontanei e molto altro.

Ad ogni modo, per ora la maggior parte delle segnalazioni finora sembra provenire dalla Cina. Non possiamo dirvi con esattezza se questo difetto sia limitato ai soli modelli cinesi. Il problema dello schermo rosa si verifica in modo intermittente. Inoltre, le sezioni dello schermo a volte diventano rosa o mostrano blocchi di colore rosa. In alcuni casi, l'intero display apparirà del suddetto colore, in modo simile a quanto avveniva lo scorso anno con l'iPhone 12 e il suo schermo “verdino”.

Secondo le informazioni di feedback, tutti i modelli della line-up 2021 sono interessati da questa criticità. Inoltre si nota che le icone della barra di stato del sistema e altre informazioni rimangono sullo schermo, nonostante tutto.

Sulla base di ciò, presumiamo che non sia un problema hardware. C'è anche un'alta probabilità che ci sia un bug nel software di sistema. Speriamo che un aggiornamento di Apple possa sistemare il tutto. Al momento, non ci sono informazioni da parte dell'azienda in merito.

Specifiche tecniche

Display OLED 460ppi Super Retina XDR da 6,1 pollici (2532×1170 pixel), luminosità 800 nits, luminosità fino a 1200 nits, HDR, True Tone, protezione Ceramic Shield;

Chip A15 a sei core A15 (2 core ad alte prestazioni e 4 ad efficienza) Chip Bionic a 5 nm con architettura a 64 bit, GPU a 4 core, motore neurale a 16 core;

Opzioni di archiviazione da 128 GB, 256 GB, 512 GB;

iOS 15;

Resistente all'acqua e alla polvere (IP68);

Doppia SIM (nano + eSIM);

Fotocamera grandangolare da 12 MP (f/1.6), obiettivo 7P, stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore per i video, flash True Tone, registrazione video HDR con Dolby Vision a 4K 60 fps, Slo‑mo 1080p a 240 fps, 12 MP 120° Ultra Wide (f/2.4) fotocamera secondaria, obiettivo 5P;

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP con apertura f/2.2, Retina Flash, registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K a 60 fps, Slo‑mo 1080p a 120 fps;

Fotocamera TrueDepth per riconoscimento facciale FaceID, altoparlanti stereo;

Dimensioni: 146,7 × 71,5 × 7,65 mm; Peso: 173 grammi;

5G, LTE di classe Gigabit, Wi‑Fi 6 802.11ax con MIMO 2×2, Bluetooth 5.0, chip a banda ultra larga per la consapevolezza spaziale, NFC con modalità lettore, GPS con GLONASS;

Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio con ricarica wireless MagSafe, ricarica rapida, fino a 19 ore di riproduzione video.

