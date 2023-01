È sempre il momento giusto per acquistare un iPhone 14

Se state cercando un nuovo smartphone di punta di casa Apple e volete comprare l’ultima soluzione uscianno sul mercato (senza spendere cifre folli come quelle di iPhone 14 Pro), abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. iPhone 14 infatti, è la versione “per tutti”, grazie al suo costo contenuto e alle sue specifiche di punta (ereditate dai fratelloni maggiori). Lo trovate su Amazon all’incredibile prezzo di 899,99€ con spese di spedizione incluse nel costo del prodotto.

Inutile dirvi che si tratta di un risparmio incredibile; pensate che di listino costerebbe 1079,00€, quindi così facendo, lo pagherete con il 13% di sconto. Mica male. La consegna è veloce e rapida; in pochissimi giorni sarà a casa vostra senza che voi spendiate un singolo euro in più. Non di meno, avrete diritto alla garanzia di Apple per un anno (ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+) e a quella di Amazon per ben due anni.

In ultima istanza, c’è il reso gratuito e la possibilità di dilazionare il pagamento del telefono in comode rate con il sistema interno al sito o con la piattaforma operativa di Cofidis, senza busta paga e con approvazione immediata.

iPhone 14: un Best Buy a questo prezzo

A 899,99€ iPhone 14 è un vero e proprio Best Buy senza paragoni; schermo OLD da 6,1 pollici, processore Apple Bionic A15 con modem 5G incorporato, frame in alluminio e vetro Ceramic Shield super resistente, batteria che dura una giornata con un utilizzo stress, supporto alla ricarica MagSafe e alla tecnologia wireless, ma ancora. Fa parte dell’ecosistema Apple; se avete un iPad, un Mac, un Apple Watch, il dispositivo dialogherà con gli altri gadget in un modo quasi “magico”.

È un cameraphone con ottiche di punta che consentono la registrazione video in 4K HDR, di scattare foto super risolute anche al buio e non solo. Fate presto se siete interessati; il prezzo potrebbe aumentare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.