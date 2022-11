E pensare che con 30€ porti a casa una tastiera wireless FENOMENALE

Se sei stanco dei mille fili dietro la scrivania oppure stai cercando una tastiera portatile da utilizzare sulla tua Smart TV o semplicemente sul tablet per prendere appunti durante le tue lezioni universitarie, allora questa Tastiera Wireless K360 di Logitech fa proprio al caso tuo.

Una tastiera wireless perfetta per ogni occasione

Grazie al suo design moderno e ultrasottile sarai in grado di portare comodamente in borsa o nello zaino questa Tastiera Wireless K360 di Logitech. Il suo potente sensore ti permette di utilizzarla fino a 10 metri dal dispositivo a cui è collegata.

Per poter iniziare a usarla basta semplicemente attaccare il ricevitore sul tuo dispositivo e il gioco è fatto; ti dovrai soltanto ricordare di accenderla e spegnerla attraverso l’interruttore di accensione. Non dovrai neanche preoccuparti di ricaricarla poiché funziona tramite 2 pile AAA, già incluse nell’acquisto, con durata assicurata fino a 3 anni, straordinario non è vero?

Di addio al disordine sulla scrivania ed ai mille cavi che rendono la stanza disordinata con questa straordinaria tastiera. Naturalmente ti verrà spedita con un layout QWERTY italiano in modo da non confonderti tra una tastiera e l’altra. Grazie ai suoi tasti funzione multimediali potrai comodamente mettere in pausa o cambiare i tuoi contenuti digitali oppure alzare e abbassare il volume.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.