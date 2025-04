È ora di dire addio ad Android 12: il supporto è ufficialmente terminato

Google ha ufficialmente calato il sipario su Android 12 e Android 12L, segnando la fine di un’era per milioni di dispositivi ancora in circolazione. Non è così raro trovare utenti che continuano a utilizzare versioni più vecchie del sistema operativo, che ora si trovano di fronte a un bivio: continuare facendo a meno degli aggiornamenti di sicurezza oppure cedere e acquistare un nuovo dispositivo?

Android 12 è obsoleto: e ora?

Secondo l’Android Security Bulletin di aprile 2025, Google ha smesso di rilasciare patch di sicurezza per Android 12 e 12L a partire dal 31 marzo. Una scelta che segue la consueta finestra di supporto di circa 3,5 anni dopo la data di rilascio: Android 12 fu lanciato il 4 ottobre 2021, mentre Android 12L debuttò il 7 marzo 2022.

Chi utilizza ancora dispositivi con Android 12 o 12L, quindi, non riceverà più aggiornamenti per correggere le vulnerabilità critiche del sistema operativo. Sebbene alcune patch continuino ad arrivare tramite Google Play o Project Mainline, queste non coprono tutti i rischi. In altre parole, continuare a usare questi dispositivi come device primario potrebbe diventare potenzialmente pericoloso.

Alcuni produttori, come Huawei, continueranno a garantire la sicurezza dei propri dispositivi grazie a soluzioni personalizzate. Tuttavia, le aziende più piccole, prive di risorse dedicate, potrebbero non riuscire a gestire autonomamente nuove patch.

Molte falle di sicurezza non vengono documentate nei bollettini ufficiali, ma vengono corrette solo nelle versioni più recenti del sistema. Per questo, aggiornare non è solo una questione di funzionalità, ma di protezione attiva dei propri dati personali. Per questo motivo, per un uso quotidiano (soprattutto connesso a Internet) è fortemente consigliato utilizzare dispositivi con una versione supportata di Android.