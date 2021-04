Secondo quanto si apprende, pare che sia in arrivo un telefono di punta cinese da 5,9 pollici. Di fatto, questa sarebbe una bella novità nel panorama dei device aventi il sistema operativo di casa Google.

Quale sarà il “mini” device Android?

Se desiderate un telefono Android di punta del 2021 con uno “schermo piccolo”, il Samsung Galaxy S21 da 6,2 pollici e il Meizu 18 da 6,2 pollici sono la soluzione migliore. Non di meno, ci sarebbe anche il Sony Xperia 5 III appena annunciato che ha uno schermo da 6,1 pollici, ma non è ancora disponibile per l’acquisto. Tuttavia, una recente nuova fuga di notizie ha rivelato che un altro produttore cinese ha in serbo un’ammiraglia avente un pannello di piccole dimensioni.

La fonte delle informazioni è il lekaster Digital Chat Station, l’affidabile insider attivo su Weibo. In un post pubblicato ieri sul social di microblogging, l’uomo ha rivelato che un colosso cinese presenterà a breve un “mini” flagship. Sebbene non abbia rivelato il nome del marchio, ha condiviso le specifiche di un prototipo.

Snapdragon 888+LPDDR5+UFS 3.1 Flash memory. Rear 64mp main camera, dual battery cell equivalent to 4000mAh±, 65W± super fast charge

Questo telefono sconosciuto ha uno schermo AMOLED da 5,9 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080. Sappiamo che non è all’altezza della risoluzione QHD + del Meizu 18 ma si ha comunque una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Non si fa menzione del design dello schermo, quindi non possiamo sapere se avrà un foro o se sarà piatto o curvo.

Ci sarà un processore Snapdragon 888 che alimenterà il dispositivo ed sarà accoppiato ad una RAM di tipo LPDDR5; non di meno, ci saranno memorie UFS 3.1. Digital Chat Station non ha detto di quante fotocamere disporrà il telefono, ma dal post pubblicato, has rivelato che la lente posteriore principale avrà un sensore da 64 Mpx. Questo telefono godrà della capacità della batteria di 4000 mAh e supporterà la ricarica rapida di 65 W. Ci aspettiamo che esegua Android 11 fuori dalla scatola.

Le specifiche sono ciò che ci aspettiamo di vedere in un’ammiraglia del 2021, ma il prezzo e la disponibilità sono altri fattori importanti che dobbiamo considerare. Restate in attesa per saperne di più a breve.

