È il momento perfetto per comprare un iPhone XR (-300€)

Ci domandiamo sempre più spesso se vale la pena acquistare un iPhone XR nel 2022; spoiler, la risposta non è semplice, ma non può non essere positiva. Ci troviamo di fronte ad uno dei terminali più venduti di sempre, uno dei prodotti più di successo di Apple. Trovarlo nuovo è praticamente impossibile ma se non vi fidate dei vari usati che ci sono in giro, vi consigliamo di dare un’occhiata al ricondizionato in questione che abbiamo trovato su Amazon.

iPhone XR: perché è un buon affare

Certo, capiamo bene che è un telefono del 2018 ma considerato che Apple aggiorna i suoi device per anni ed anni, possiamo garantire che questo gioiellino non sente il peso dei suoi anni. Non è certificato dall’azienda, ma è garantito da Amazon e rimesso a nuovo dagli specialisti del settore.

iPhone XR è ancora oggi una soluzione perfetta per chi cerca un melafonino ad un prezzo contenuto. Lo portate a casa a 279,66€ al posto di 589,00€: un risparmio considerevole se pensate che c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.

Ha un processore potente che è ancora in grado di gestire tutte le app moderne, da Instagram a Facebook, dai giochi su Apple Arcade alle piattaforme di streaming on demand più famose come Netflix, Disney+ e via dicendo. Ci sono tanti software pronti all’uso grazie all’App Store. Impossibile non trovare ciò di cui si necessita.

C’è un pannello da 6,1 pollici con notch e Face ID al seguito, ma non c’è il Touch ID; i bordi sono stondati e il pannello 2D assicura una leggibilità unica. È un’unità LCD IPS SuperRetina: i vostri contenuti si vedranno freschi e vibranti, come da tradizione Apple.

Insomma, a 279,66€ è un’affare unico su Amazon, ma vi invitiamo ad essere veloci prima che termini la promozione o che finiscano le scorte. Essendo ricondizionato non sappiamo quante unità siano disponibili ancora.

