È il momento perfetto per comprare un Apple Watch Series 7

Apple ha appena rilasciato un nuovo spot che mira a promuovere le peculiarità dei nuovi Apple Watch Series 7: resistenza e robustezza in primo luogo. La campagna si chiama “hard Knocks”… e non è difficile capire il tema dello spot.

Questo ADV sottolionea la durata del device quando esposto a situazioni critiche, nonché soggette ad usura. Lo spot si chiama “Hard Knocks” e illustra diverse situazioni limite dove ci sono persone che rischiano di rovinare il proprio Watch Series 7 a causa di incidenti quotidiani o di condizioni meterologiche avverse. Troviamo persone che si tuffano in una piscina, corrono in autobus con il polso incastrato nella portiera o altre che cadono mentre pattinano sul ghiaccio.

Apple Watch Series 7: pronto a tutto

Vi consigliamo la visione dello stesso, anche perché è molto bello, come tutte le pubblicità realizzate dal colosso di Cupertino.

Apple lo ha definito, senza troppi giri di parole, come “L’Apple Watch più resistente di sempre”. Lo spot dura solo 1 minuto e 38 secondi e la musica è di Jack White. Parliamo del brano “Power of My Love”.

Nelle news correlate apprendiamo che la mela sta lavorando alla nuova serie di orologi smart; dovrebbero arrivare tre modelli. Il primo dovrebbe essere un SE (2022) rinnovato nell’hardware ma non nel design; il secondo invece, dovrebbe essere il Watch Series 8 che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe vantare una serie di sensori pensati per la misurazione della febbre, della frequenza cardiaca e non solo. Inoltre, anche una versione RUGGED dello stesso modello, con cover e custodia in silicone in stile Casio G-Shock potrebbe fare la differenza per gli amanti degli sport estremi. A dirlo è un report proveniente da Bloomberg.

