È il momento perfetto per acquistare uno Xiaomi 12

Se state cercando uno smartphone di fascia alta ma avete un budget contenuto, vogliamo consigliarvi uno dei flagship più interessanti di sempre; parliamo di Xiaomi 12, una vera ammiraglia di nuova generazione che oggi si porta a casa a soli 619,90 €. C’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto, inoltre, con le spedizioni Prime, può essere a casa vostra già da domani 26 luglio. Vi basterà ordinarlo entro pochissime ore, anche perché la disponibilità sarà immediata. Se lo acquistate oggi, lo potrete pagare in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis e ci saranno tantissimi altri vantaggi. Citiamo L’assistenza clienti attiva tutti i giorni, domenica festivi compresi, per ben due anni.

Xiaomi 12: top di gamma al prezzo di un midrange

Xiaomi 12 è uno degli smartphone più interessanti dell’ultimo periodo: a uno schermo da 6,28“ con risoluzione full HD+ e refresh rate adattivo fino a 120 Hz. La tecnologia è AMOLED e vanta tecnologie all’avanguardia sotto tutti punti di vista; prendiamo per esempio il processore: è lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da memorie RAM da 8 GB super veloci e da storage da 256 GB. Questo assicura potenza, prestazioni e tanto spazio all’interno del dispositivo.

Non dovete dimenticare che c’è il modulo NFC per pagare senza contatto quando siete in giro. Vi basterà appoggiare il telefono sul POS e il gioco sarà fatto.

La batteria da 4500 mAh garantisce performance degni di nota e poi c’è la ricarica veloce da 67W. Curiosamente, in confezione c’è anche una custodia protettiva in silicone.

La fotocamera principale da 50 megapixel vi permetterà di scattare con un vero professionista grazie anche un software adeguato. Il peso è contenuto: solo 180 g è uno spessore davvero minimo: 8,16 mm.

Con la camera di vapore extra large con raffreddamento a liquidò il telefono rimarrà sempre fresco anche nei giorni più caldi dell’estate e in più, grazie all’audio coinvolgente, vi godrete film musica in una maniera incredibili.

Insomma, a 619,90€ questo è un top di gamma Al prezzo di un medio gamma. Approfittatene prima che il costo ritorni più elevato. È disponibile in tante colorazioni ma quella grigia e quella più elegante, grazie la finitura opaca davvero piacevole al tatto e alla vista.

