È il momento perfetto per acquistare un TOP DI GAMMA Samsung

Fra pochi mesi Samsung svelerà i nuovi Galaxy S22, i top di gamma per il futuro anno. Non di meno, pare che voglia svelare il famigerato Galaxy S21 FE nel mese di gennaio. Il dispositivo è un flagship killer che eredita molte features dagli ultimi device premium del brand ma ha un costo al dettaglio molto contenuto.

Samsung: i Galaxy S21 sono tutti in super sconto

Adesso tuttavia, è il momento migliore per comprare un nuovo Samsung di fascia alta. Il motivo è molto semplice: lo si trova ad un prezzo davvero esiguo. Pensiamo al trio di smartphone di punta per il 2021:

Galaxy S21: 689€ al posto di 879€

Galaxy S21+: 864€ al posto di 1079€;

Galaxy S21 Ultra: 1099€ al posto di 1289€.

Come vedete visto dai cartellini di vendita, troviamo sconti davvero elevati e parliamo comunque di prodotti super premium con caratteristiche all'ultimo grido. Tutti dotati di modem 5G, processore Eyxnos 2100 a 5 nm, comparti fotografici incredibili e videocamere in grado di registrare in 8K.

Non di meno, stanno ricevendo tutti Android 12 e la One UI 4.0 in versione stabile che cambia totalmente l'esperienza utente finale.

In merito al Galaxy S21 FE invece, sappiamo che arriverà con il medesimo SoC visto sui suddetti modelli (o con lo Snapdragon 888 a seconda del mercato di riferimento) e avrà un design che si collocherà esattamente al centro fra i prodotti di punta e quelli di fascia medio-alta (Galaxy A72, per esempio).

I nuovi modelli invece, subiranno un leggero restyling ma l'S22 Ultra invece, sembra che sostituirà in tutto e per tutto, i terminali della famiglia Note: avrà lo slot per la S Pen e disporrà di un'estetica simil-Note20.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S21 5G : tutti i prezzi

Amazon rappresenta la miglior opzione per accedere a Samsung Galaxy S21 5G a prezzo scontato: l'offerta limita infatti il prezzo a 696,9€.

Ordinate in questa tabella, ecco tutte le offerte a disposizione.