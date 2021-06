“Xiaomi fa il caffè!”: non è assolutamente una frase fatta. Lo fa davvero ed aspetta solo di essere gustato: non aspettarti dell'acqua sporca, colorata di un tenue marrone. La macchina del colosso cinese, realizzata dal brand satellite Schishare, sfrutta il sistema di capsule Nespresso e non solo: con una pressione di 19 bar, gusterai una bevanda eccezionale, che ti lascerà stupito.

L'occasione di portare a casa questo elettrodomestico di design, approfittando di un ottimo prezzo, oggi te la offre Amazon: solo 71€ con spedizioni rapide e gratis. Naturalmente, proprio per la natura dell'offerta, le scorte sono limitatissime: sii rapido!

Xiaomi: macchina del caffè in sconto super su Amazon

Un caffè, come quelli che sei abituato a bere, direttamente a casa, ogni volta che vuoi: decidi quanto lungo dev'essere, memorizza le tue preferenze e assapora ogni nota aromatica della capsula che hai scelto. Già, perché non dimenticare uno dei vantaggi principali: la compatibilità con il sistema Nespresso. Potrai reperire le capsule che più ti piacciono praticamente ovunque.

Lo so bene, non contano solo le prestazioni, ormai questi elettrodomestici sono diventati dei veri e propri oggetti di arredo e lo sa bene anche Xiaomi. Per questo la sua macchina del caffè è, riassumendo con una sola parola, bellissimo. Uno stile elegante, ma anche molto sobrio e con note industrial: lo posizioni dove vuoi, in cucina o in ufficio, e il tocco di design aggiuntivo è garantito. Non solo, è anche estremamente compatta, seppur costruita con materiali eccezionali: non occuperà molto spazio, agevolandoti quando sceglierai dove posizionarla.

Insomma, un buon caffè, erogato da una bella macchina, ogni volta che vuoi. Questo eccezionale prodotto ora ti costa molto meno su Amazon e la cosa più interessante è che è già in Italia: ti arriva con Prime in pochissimi giorni. Devi solo spuntare il coupon in pagina, prima di mettere il prodotto nel carrello. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, ma attenzione: poche scorte disponibili. Offerte nascoste come questa puoi conoscerle in anteprima, direttamente attraverso il canale Telegram ufficiale di Teleofnino.net: iscriviti e inizia a risparmiare divertendoti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home