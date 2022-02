È il momento di distinguerti, questo NON è il solito smartwatch (41€)

Non sottovalutare Doogee Ares, uno smartwatch con appeal estetico diverso dal solito. Super accattivante sotto il profilo del design, non rispetta i canoni dei wearable della concorrenza. Questo dispositivo ha uno stile tutto suo, che lo rende unico e allo stesso tempo bello da sfoggiare al polso.

Naturalmente, non manca di essere un completo assistente digitale, dotato di funzionalità dedicate alla salute, allo sport e naturalmente alla gestione intelligente delle notifiche. Un concertato di tecnologia da polso, che ora da Amazon prendi in sconto a 41€ circa appena. Basta spuntare il coupon in pagina e completare l'ordine al volo, prima che la promozione finisca. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Uno smartwatch premium a prezzo accessibile

Ne ho sentiti tanti di amici che “lo smartwatch non lo uso perché sarebbe utile, ma oggettivamente è brutto”. Ecco perché i brand si sono ingegnati per riuscire a portare al polso degli utenti dei piccoli concentrati di tecnologia, che però non trascurassero il vezzo estetico.

Doogee Ares è certamente uno dei più belli del settore, con una doppia colorazione (nera e rosa) che è pronta a soddisfare i gusti più disparati. Un orologio gioiello in primis, che però non manca di essere un alleato tech per il quotidiano.

Dopo l'abbinamento allo smartphone, gestisci senza problemi notifiche in arrivo e non solo. Dal polso puoi controllare ogni volta che vuoi il battito cardiaco, ma anche la saturazione di ossigeno nel sangue. Grazie all'ampia batteria, non dovrai ricaricalo ogni sera e potrai agevolmente lasciarlo al polso mentre dormi. In questo modo, potrai anche valutare la qualità del riposo notturno.

Per finire, è un validissimo alleato anche per lo sport, oltre che per la salute. Diversi i workout pre impostati a disposizione (ben 24). Devi solo scegliere quello che preferisci e si occuperà il wearable di tenere traccia dei tuoi progressi.

Insomma, Doogee Ares, con la sua cassa squadrata particolare e il suo appeal premium, non manca ci essere un validissimo gioiello tech. A 41€ fai un ottimo affare e porti a casa uno smartwatch che non delude le aspettative. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine da Amazon per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.