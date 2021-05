iPhone 11 è lo smartphone più venduto del 2020 e capiamo bene il motivo dietro a ciò. Il melafonino di casa Apple uscito nel 2019 è un vero e proprio gioiellino che eredita tante delle feature provenienti dai modelli premium ma viene proposto ad un costo relativamente molto contenuto. Parliamo di soli 629€ per un device che non ha compromessi e che, nell'utilizzo quotidiano regala tantissime gioie e soddisfazioni. Bisogna anche dire che questo prodotto ha un'autonomia esagerata ed è venduto in diverse colorazioni, tutte molto frizzanti e intriganti. Oggi, la variante bianca con 64 GB di Storage all'interno è in super sconto su Amazon. Non di meno, si può acquistare questo telefono pagandolo a rate mediante il servizio di CreditLine di Cofidis.

iPhone 11: la scelta vincente

Parliamo proprio del design, ereditato dal vendutissimo iPhone XR ma con una fotocamera in più e con il processore aggiornato. Troviamo un modulo composto da due lenti wide e ultra wide, entrambe abbinate ad un flash LED. Non manca la possibilità di usufruire di scatti in altissima risoluzione, di video in 4K fino a 60 fps e super slow motion a 120/240 fps.

A bordo è presente il processore A13, lo stesso che ritroviamo sui modelli premium della gamma e sull'iPhone SE (2020) uscito a marzo dello scorso anno. Il pannello è da 6,1 pollici con notch e cornici spesse ed è dotato della tecnologia LCD, unica vera mancanza rispetto ai device Pro che hanno però, un costo più elevato.

Non manca un'autonomia incredibile grazie ad un'ottima sinergia fra hardware e software (aggiornatissimo alla versione iOS 14.5.1) e all'eccellente lavoro svolto dagli ingegneri del team di Apple. iPhone 11 è il connubio perfetto per chi cerca un device che coniuga stile, potenza, design, prestazioni e un comparto fotografico di tutto rispetto. Ne approfitterete?

