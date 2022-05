È il giorno PERFETTO per comprare un Apple Mac Mini M1 (-200€)

Inutile girarci intorno: il Mac Mini con processore Apple Silicon M1 è una bestia, punto. Onestamente lo possiedo da circa un anno e oggi sono ancora più convinto della mia scelta. Stamattina, a proposito, girovagando su Amazon, l’ho trovato a soli 617,10€ al posto di 819,00€. A questo prezzo lo dovete comprare oggi, senza esitazione.

Se cercate un desktop fisso (anche portatile, vi dirò dopo il perché), questo è uno dei migliori device presenti sul mercato. Il rapporto qualità-prezzo è semplicemente perfetto.

Mac Mini con M1: la mia esperienza

È super compatto: all’interno della scatola troverete un cavo di alimentazione e il PC. Stop. Vi basta un mouse e una tastiera Bluetooth (io uso le periferiche di Apple, Keyboard e Magic Mouse) e un buon monitor (vi consiglio il MateView 28″ 4K di Huawei a 549,00€) e un cavo HDMI-USB C o HDMI-HDMI. Siete subito pronti a lavorare. Lo configurate in un attimo, installate i software in maniera super super facile e sarete operativi. In meno di due ore starete già lavorando.

Io lo uso con la suite Adobe, anche se lo apprezzo moltissimo con FinalCut Pro e con DaVinci: con questi due programmi gestisce file 4K di una Sony A73 con S-Log2, come se nulla fosse.

È perfetto anche per l’editing di articoli, per la gestione Office, per scrivere la tesi o lavorare un software di grafica. Su Photoshop o Illustrator vola.

Il processore Silicon M1 è una garanzia e si fa amare ogni giorno di più. Non scalda, non ho mai sentito partire le ventole se non con export di video lunghi oltre un’ora e in piena estate. Ad agosto scorso non è mai andato in affanno, tuttavia. Un record se penso al PC Windows assemblato super potente del mio collega che, al contrario, sembrava un aeroplano che decollava con le sue ventole rumorosissime.

A 617,10€ vi invito – anzi, vi esorto – ad acquistarlo ora: è uno dei migliori prezzi di sempre. È nuovo e non ricondizionato, ma fate presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.