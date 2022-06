È il giorno perfetto per acquistare un Apple Watch

Se state cercando un orologio Del colosso di Cupertino e avete già un iPhone di ultima generazione, non possiamo non consigliarvi l’ottimo Apple Watch Series 7 che, proprio oggi, si trova in supersconto su Amazon a soli 389,00€ con spedizione gratuita.

Sappiamo bene che qualcuno potrebbe dire: “ma ha senso spendere tutti questi soldi per un orologio smart?”

La risposta è pressoché immediata: assolutamente sì, perché non è solamente un indossavi da polso che vi segna l’orario e le notifiche, ma anche un eccellente assistente sanitario e un compagno di allenamenti impeccabile. Le funzioni di questo gadget sono tantissime e ve le elenchiamo di seguito.

Apple Watch Series 7: fantastico è dire poco

I motivi per comprare un Apple Watch di ultima generazione sono tanti. In primo luogo troviamo un display di dimensioni esagerate. La cassa è disponibile da 41 o 45 mm, il display è super luminoso, retina, AMOLED con Always On display. Sarete sempre in grado di vedere l’orario con un colpo d’occhio. Essendo così grande e poi, c’è una comoda tastiera che funziona con lo Swype. Sì, non solo cassa e microfono ma c’è anche questa possibilità per comunicare con i messaggi tramite Apple Watch.

Le applicazioni preinstallate sono davvero tante: c’è il calendario, il meteo, la bussola, la calcolatrice, Messenger, Telegram e molte altre ancora. I quadranti sono super personalizzabili con tante complicazioni che faranno sì che questo diventi un computer da polso più che un orologio.

Può monitorare il battito cardiaco H24, sette giorni su sette, notifica le eventuali fibrillazioni atriale, misura la qualità del vostro sonno, tiene traccia dei vostri allenamenti in palestra, al parco, con una bici, a piedi e molto altro ancora.

Apple Watch serie sette poi, monitor anche il livello di ossigeno presente nel sangue. Insomma, capite bene che questo è un gadget salvavita e ha anche la funzione di S.O.S. immediato in caso di caduta che, in più occasioni, si è rivelata indispensabile per qualche utente.

A 389,00€ in sconto (e la versione da 41 mm) è da prendere al volo, ma fate presto prima che terminino le scorte.

