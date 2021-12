È giusto non avere il caricatore nella scatola dei telefoni?

I produttori dovrebbero essere puniti per non aver incluso i caricabatterie con i loro nuovi telefoni? Ecco cosa ha da dire il MIIT cinese a riguardo.

Charger si, charger no nei nuovi telefoni

Dal 2020, Apple ha avviato una tendenza nel settore degli smartphone con la sua linea di iPhone 12. Sì, stiamo parlando della controversa decisione della mela di rimuovere tutti i caricabatterie dalle scatole.

In nome della consapevolezza ambientale, Apple chiarisce che sta cercando di ridurre la sua impronta di carbonio riducendo la produzione dei suoi caricabatterie in plastica che vengono forniti nelle sue nuove scatole per iPhone 12. L'azienda spiega inoltre di aver raccolto sondaggi dai suoi utenti e molti utenti di telefoni affermano di non utilizzare il nuovo caricabatterie nella confezione poiché riutilizzano quello che hanno ricevuto dal loro precedente iPhone.

Da allora, i produttori di Android, in particolare Samsung, hanno seguito la tendenza e hanno iniziato a rimuovere i caricabatterie a partire dalla serie di punta S21. Xiaomi ha fatto l ostesso con il suo Mi 11, tuttavia, durante il lancio in Cina, ha dato ai consumatori la possibilità di scegliere tra una scatola con charger o una senza.

In un forum cinese, un netizen cinese ha espresso specificamente il suo disgusto contro le nuove politiche praticate da Apple e Samsung, perché questa pratica ha colpito direttamente i consumatori che hanno dovuto spendere di più per acquistare un nuovo caricabatterie che supporti la ricarica rapida.

Ciò è dovuto principalmente al fatto che i nuovi device supportano solo le velocità di ricarica rapida commercializzate con il caricabatterie del marchio supportato (che non è incluso nella confezione). A loro volta, i consumatori hanno dovuto pagare di più e più imballaggi di plastica sono stati sprecati nel processo di confezionamento del telefono e del caricabatterie acquistato separatamente. Quindi il giornale locale sperava che il governo cinese prendesse provvedimenti su queste società.

Il MIIT (Ministero dell'Industria e dell'Information Technology) cinese ha preso atto del post sui social media. Ha risposto che per quanto riguarda il problema dei caricabatterie venduti separatamente dal telefono, i produttori dovrebbero elencare esplicitamente in tutti i suoi materiali di marketing che il dispositivo non include il charger nella confezione quando pubblicizzano che il telefono è dotato di ricarica rapida. Questo perché è diritto dei clienti essere informati prima di prendere una decisione di acquisto. E alla fine, il consumatore dovrebbe essere l'unico responsabile della decisione di acquisto, indipendentemente dal fatto che debba acquistare il dispositivo o meno.

Inoltre, il MIIT cinese ha anche suggerito alle aziende di garantire che le informazioni corrette vengano trasmesse ai propri utenti per garantire che il tasso di soddisfazione dei propri clienti rimanga ancora ad un livello competitivo.

Allora, cosa ne pensate di questa crescente tendenza a rimuovere i caricabatterie dalle scatole degli smartphone?