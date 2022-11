È già Black Friday Amazon: per Xbox Series S CROLLA il prezzo

Il Black Friday di Amazon comincia questa sera a mezzanotte, ma evidentemente qualcuno nella stanza dei bottoni ha voluto giocare d’anticipo e ci permette adesso di acquistare Xbox Series S al suo prezzo più basso di sempre.

Aggiornamento – La console è andata già a ruba. Ti invitiamo comunque a tenere d’occhio la pagina perché potrebbero arrivare altre scorte. In alternativa, se puoi spendere di più, trovi disponibile anche Xbox Series X.

Se la aggiungi al carrello e completi l’ordine con uno sconto di listino di ben 50 euro, grazie alla spedizione Prime potrai riceverla a casa già domani.

Xbox Series S: il regalo perfetto per questo Black Friday

Stiamo per entrare nella stagione più calda per gli acquisti e Xbox Series S a questo prezzo può essere un regalo perfetto da fare per te o a qualcuno che conosci. La Series S è la piccola console di ultima generazione di casa Microsoft, completamente digitale e con SSD da 512GB per permetterti di accedere ai numerosi giochi di Xbox Game Pass.

Con l’abbonamento al famoso servizio Microsoft puoi infatti scaricare più di 100 titoli tra esclusive, lanci al Day One e produzioni indipendenti con cui divertirti subito col tuo nuovo sistema.

La console ti arriverà a casa nella sua confezione originale imballata, con controller Xbox bianco, cavo HDMI e cavo di alimentazione. Il tutto al minimo storico mai visto su Amazon: è già Black Friday. È già tempo di acquisti.

